сегодня, 16:07
По соцсетям и мессенджерам разошлась легенда о «Липецком Шиесе»
Управление экологии и природных ресурсов через официальный паблик администрации Липецкой области опровергает информацию об организации в регионе огромной свалки для московского мусора.
В сообщении управления сказано, что ни территориальная схема обращения с ТКО, утвержденная приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, ни проект территориального планирования Липецкой области не содержит объект размещения ТКО в Задонском районе.
Единственный мусорный полигон в Задонском районе еще советских времен располагается у деревни Затишье, его расширение не планируется. Все документы, подтверждающие эту информацию, находятся в открытом доступе.
К тому же, территориальной схемой обращения с отходами Липецкой области транспортирование отходов из других регионов исключено.
Чиновники отмечают, что дополнительную информацию можно получить в районной администрации, а также в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, и призывают жителей региона не поддаваться на провокации.
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