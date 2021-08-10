Общество

сегодня, 16:07

По соцсетям и мессенджерам разошлась легенда о «Липецком Шиесе»

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#экология #полигон
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По соцсетям и мессенджерам разошлась легенда о «Липецком Шиесе»

Управление экологии и природных ресурсов через официальный паблик администрации Липецкой области опровергает информацию об организации в регионе огромной свалки для московского мусора.

Как сообщает сообщество «Экология48», фотография листовки с призывом подписываться на определённый паблик в сети «Вконтакте», гуляет в группах Липецкого и Задонского районов. Авторы листовки уверяют, что заповедные земли у Задонского района хотят превратить  в центр сбора отходов из столицы. Областное управление экологии в свою очередь распространило опровержение этой информации.

В сообщении управления сказано, что ни территориальная схема обращения с ТКО, утвержденная приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, ни проект территориального планирования Липецкой области не содержит объект размещения ТКО в Задонском районе. 

Единственный мусорный полигон в Задонском районе еще советских времен располагается у деревни Затишье, его расширение не планируется. Все документы, подтверждающие эту информацию, находятся в открытом доступе.

К тому же, территориальной схемой обращения с отходами Липецкой области транспортирование отходов из других регионов исключено.

Чиновники отмечают, что дополнительную информацию можно получить в районной администрации, а также в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, и призывают жителей региона не поддаваться на провокации.
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#экология #полигон
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Комментарии (4)

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ЛипецкТлен

7 минут назад
Баба Яга, согласен было бы круто прокатить ЕдРо на выборах... но это фантастика
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Баба Яга

22 минуты назад
Липецк, Да сейчас до выборов будут нести любую "пургу", лишь бы помешать России
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Алоизий

39 минут назад
А я верю...
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Липецк

сегодня, 16:23
Хорошо бы, если так. Но народ уже научен нет дыма без огня.
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