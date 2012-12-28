Спорт
144
сегодня, 20:09

Хрипунков напомнил, что три очка не пахнут, Морозов подозревает, что «Квант» не мог избежать поражения

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

После победы над «Квантом» – 2:0 главный тренер «Металлурга» Сергей Хрипунков подвёл итог игре.

Неплохой матч в исполнении нашей команды. Да, были свои огрехи в первом тайме, слишком часто теряли мячи в простых ситуациях. Забили хороший гол – вроде бы со стандарта, но не прямой подачей, а хорошо разыграли, применили «домашнюю заготовку», ребята всё сделали правильно. Стандарт нам помог в первом тайме. В перерыве внесли корректировки. Целостность игры улучшилась, потерь стало меньше, а подходов к чужим воротам и интересных задумок – больше. Дожали, забили второй. Ещё два гола отменили, не знаю – правильно или нет, но главное, что взяли три очка. Хотелось бы больше забить по такой игре. Соперник бежал вперёд, но в основном оборонялся, поэтому хотелось бы обезопасить себя пораньше. Но три очка не пахнут. Мы работаем, и всё только начинается.

– Как вы настраивали команду на «Квант», который не хватает звёзд с неба? Ведь в прошлом сезоне наша команда не избежала недооценки этого соперника и потеряла дома очки – 1:1.

– В начале сезона недооценки соперника быть не может. Мы же в нынешнем сезоне не играли с этой командой, не знаем, как она будет выступать. Недооценку можно себе представить во второй части чемпионата, хотя с ней нужно бороться, а на старте все равны. Мы верим в своих футболистов, находим правильные слова. Сегодня ребята всё сделали правильно. Да, в начале сезона ещё чего-то не хватает: где-то последней передачи, где-то – предпоследней. Но мы сегодня не расстроены, ведь в активе первая победа. А при такой игре, как сегодня, забивать скоро станем ещё больше.

60-летний наставник «Кванта» и знаменитый в прошлом футболист Олег Морозов («Текстильщик» Камышин, «Факел». «Сатурн») похвалил «Металлург» за игру и согласился, что шансов у его команды было немного.

– Игра шла с преимуществом «Металлурга», он это преимущество реализовал. У меня такое чувство, что невозможно было никак этого избежать. Пропустили плохие голы, допустили детские ошибки. Можно играть по давлением, можно играть чуть хуже соперника, но при этом добиваться результата, а не как мы сегодня. Сегодня тот случай, когда мы этого не смогли сделать.

– В «Квант» зимой перешёл Никита Горунков из «Металлурга». Это усиление для вашей команды?

– Нашу команду он очень усилил. Игрок достаточно высокого уровня, мы довольны, что нам удалось привлечь его в наши ряды. Надеемся, что принесёт много пользы.



Полностью ответы тренеров можно увидеть в видеофайлах.

11 апреля «Металлург» вновь сыграет на своём поле, теперь – с «Ротором-2» (Волгоград), начало встречи в 14:00.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
