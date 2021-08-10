В России
сегодня, 14:36
В Красноярском крае женщина сдавала за деньги своих детей пожилым мужчинам для любовных утех
Жительница Красноярского края "сдавала" своих маленьких детей пожилым мужчинам для любовных утех за 1 тысячу рублей.
В 2018 году жительница города Ужура Красноярского края за денежное вознаграждение в сумме 1 тысячи рублей неоднократно передавала своих малолетних детей 3-х и 5-ти лет 64-летнему знакомому, который с целью удовлетворения собственных сексуальных потребностей, пользуясь беспомощным состоянием детей в силу их возраста, совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера. Кроме того, на личном автомобиле мужчина привез одного ребенка к своим приятелям 58-ми и 50-ти лет, которые над ним надругались, - сообщается на сайте СК РФ по региону.
О чудовищной жестокости стало известно, когда детей изъяли из семьи. Во время разговора с психологом один из детей описал случившееся. На момент совершения насилия дети не понимали, что с ними происходит. Пол детей следователи не раскрывают, чтобы не навредить им в будущем, - сообщает ТВК6.
Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух мужчин 64-х и 58-ми лет, 30-летней матери пострадавших детей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении нескольких эпизодов преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности («б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 127.1 (торговля людьми), - говорится в пресс-релизе СК РФ.
Приговором суда 64-летнему подсудимому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, 58-летнему подсудимому - 12,5 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Экспертиза показала, что еще один 50-летний мужчина страдает психическим расстройством и не осознает своих действий. Суд отправил его на принудительное лечение. Матери пострадавших детей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
О чудовищной жестокости стало известно, когда детей изъяли из семьи. Во время разговора с психологом один из детей описал случившееся. На момент совершения насилия дети не понимали, что с ними происходит. Пол детей следователи не раскрывают, чтобы не навредить им в будущем, - сообщает ТВК6.
Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух мужчин 64-х и 58-ми лет, 30-летней матери пострадавших детей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении нескольких эпизодов преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности («б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 127.1 (торговля людьми), - говорится в пресс-релизе СК РФ.
Приговором суда 64-летнему подсудимому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, 58-летнему подсудимому - 12,5 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Экспертиза показала, что еще один 50-летний мужчина страдает психическим расстройством и не осознает своих действий. Суд отправил его на принудительное лечение. Матери пострадавших детей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.