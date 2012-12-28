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сегодня, 17:32

Липчанку за убийство мужа осудили на семь лет

Они поссорились из-за алкоголя.

Советский суд Липецка сегодня вынес приговор в отношении 45-летней липчанки, виновной в убийстве мужа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области

GOROD48 уже рассказывал о том, что семейная драма развернулась вечером 22 января на улице Гагарина. Липчанка вернулась домой с маникюра и застала мужа за выпивкой. Он предложил жене присоединиться и она согласилась, выпив рюмку водки. После чего подвыпившая женщина начала учить мужа жизни и потребовала прекратить дальше пьянство. Мужчине это не понравилось. Началась ссора. Она ударила мужа в грудь ножом. Мужчина умер на месте.

Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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