Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
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сегодня, 17:32
Липчанку за убийство мужа осудили на семь лет
Они поссорились из-за алкоголя.
GOROD48 уже рассказывал о том, что семейная драма развернулась вечером 22 января на улице Гагарина. Липчанка вернулась домой с маникюра и застала мужа за выпивкой. Он предложил жене присоединиться и она согласилась, выпив рюмку водки. После чего подвыпившая женщина начала учить мужа жизни и потребовала прекратить дальше пьянство. Мужчине это не понравилось. Началась ссора. Она ударила мужа в грудь ножом. Мужчина умер на месте.
Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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