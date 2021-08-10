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В России введут «карты спасения» для всех автомобилей

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#карта спасения #МЧС #авария

МЧС внедрит госстандарт по "картам спасения" людей из автомобилей при авариях.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России заявили о планах создать единую "карту спасения" людей во время ДТП, - передает ТАСС.

Наличие "карты спасения" в каждом автомобиле позволит спасателям и пожарным избежать возможных рисков при работе с аварийными транспортными средствами, работающими, в том числе, на альтернативных источниках энергии. "Она позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим", - говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Уточняется, что речь идёт о национальном стандарте по так называемым картам спасения для всех автомобилей. Согласно задумке экспертов, соответствующая документация позволит экстренным ведомствам эффективнее спасать людей, попавших в автомобильную аварию.

"Он определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации "карты спасения" всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. "Карта спасения" будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", — отметили в ВНИИ ГОЧС.

Необходимость разработки "карты спасения" транспортного средства и соответствующего ГОСТа вызвана интенсивным развитием автомобилестроения, - пояснили во ВНИИ ГОЧС. По словам специалистов, активный выпуск гибридных автомобилей и электромобилей, оснащение машин альтернативными источниками питания существенно осложняет работу спасателей при проведении аварийно-спасательных работ, так как им не всегда известны конструктивные особенности каждой марки транспортного средства.

"Также появляются новые ограничения при работе с аварийным автомобилем, связанные не только с эффективным спасением пострадавших, но и с организацией личной безопасности спасателей. Как результат, возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи", - отмечается в сообщении.

Кроме того, активная эксплуатация на дорогах электротранспорта ставит перед спасателями и пожарными такие вопросы, как проведение аварийно-спасательных работ с учетом параметров высоковольтной силовой установки бортовой сети электромобилей, условия тушения аккумуляторных батарей и исключения возможности их повторного возгорания.

"Поэтому спасателям необходимо сразу после прибытия на место ДТП, еще до начала спасательных работ, идентифицировать пострадавший автомобиль и знать все о его конструктивных особенностях. Это позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" - временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших", - уточнили во ВНИИ ГОЧС.
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#карта спасения #МЧС #авария

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