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сегодня, 12:39

Российских госслужащих переведут на отечественные мессенджеры

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#мессенджер #госслужащие

Власти РФ планируют к 2022 году перевести всех госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и другие ИТ-сервисы.

Минцифры планирует подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций: электронная почта, мессенджер, сервис видеоконференцсвязи (ВКС) до конца текущего года, - рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

К февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов, - пишет "Ъ".

Сообщается, что эти инициативы уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию 20 июля.

В Минпросвещения заявили, что совместно с Минцифры готовят подходы к использованию отечественного ПО, добавив, что в сфере образования уже применяется российский софт.

Концепция предполагает развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удаленной работы: электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, электронного документооборота, управления задачами, поручениями и проектами, а также ряда других цифровых сервисов российской разработки, - отметили в аппарате. Речь идет об уже существующих решениях, - добавили там, не уточняя названий этих продуктов.

Чиновники впервые всерьез задумались о переводе вузов и госорганов на отечественный софт в конце 2020 года, когда Microsoft отказалась поставлять офисные пакеты в МГТУ им. Н. Э. Баумана. В апреле 2021 года американская Zoom Video Communications, разработавшая самый популярный сервис онлайн-конференций в России, запретила дистрибуторам продавать доступ к нему госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
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#мессенджер #госслужащие

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