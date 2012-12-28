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сегодня, 17:22
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду

11 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – без холодной воды временно останутся потребители трех улиц, предупредили в компании. 

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 36а, 38, 38/3, 38/4 по улице Пестеля – воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и помещениях №№ 1, 1а, вл. 2, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 15 по улице Лутова. Воду подвезут по адресу: улица Лутова, 15.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

11 февраля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством – не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток – столкнутся потребители домов №№ 1, 3 на площади Константиновой и жители улицы Ушинского. 

С 09:00 до 12:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах № 2 по улице Мичурина, №№ 14, 20, 33 по улице Котовского, №№ 3, 7, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 17, 17а по улице Неделина. 
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 22 по проезду Потапова, №№ 41, 42 по улице Терешковой, №№ 38, 38а по улице Циолковского, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, № 22 по улице Винницкой, №№ 23, 23а по улице Задорожной, № 4 по улице Муравьева, №№ 2, 2а, 20 по улице Одоевского, №№ 7а, 11а, 12 по улице Шахтерской, улицы Биологическую, Мирную, Папина, Перова, Союзную, Урожайную, Земляничную, Васильковую, Надежды, Арсеньева, Белорусскую, Баумана, Литейную, Рыбалко, Подсобное Хозяйство, Садовую, Харьковскую, переулки Свободный, Усадебный, район 10-й Шахты, садоводчества «Восход», «Металлург-2». 

отключения
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Комментарии (1)

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Гость
сегодня, 18:55
Лучше уж тогда весь город отключить от света и воды
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