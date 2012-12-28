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сегодня, 15:50
27

«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи

Проезд к гаражам перекрыла парковка каршеринга. В компании по прокату машин, говорят, что законно арендуют земельный участок.

Владелец гаража в кооперативе «Лада» Иван Шулико пожаловался GOROD48 на неудобное соседство.

«Три года назад по соседству открылся офис прокат „АВТО М 4“. В наличии они имеют более 100 авто. И они решили сделать парковку на территории гаражей. В результате в ряд гаражей не только заехать, войти проблема. Обращались в разные инстанции все машут головой, а результатов ноль. Последняя надежда на вас, пожалуйста, не откажите в помощи», — рассказал липчанин.

В кооперативе сегодня побывали представители мэрии, никаких нарушений они не обнаружили, судя по фото, машины никому не мешали.



Представитель фирмы «АВТО М4» рассказал GOROD48, что автомобили компании размещаются на выкупленной парковке под видеокамерами. Машины, которые, судя по видео, загораживают въезд в гаражи, были припаркованы по согласованию с владельцами гаражей. Теперь же мешающие проезду машины обещали убрать.



В компании обратили внимание на то, что один из автомобилей был поврежден гаражной дверью. Возможно, владельцу гаража будут предъявлены претензии по этому поводу.
гараж. проезд
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Комментарии (27)

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Как гость
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Сначала новые
Дим
25 минут назад
Всё там нормально, у меня как раз здесь гараж. Если какое-то тело сто лет не было в своём гараже, и хочет выкинуть остатки истлевшей картошки и остатки гнилой машины, то нужно просто в это здание зайти и попросить отогнать тачки, и всё будет норм. Я гаражом пользуюсь часто и никаких проблем. Наоборот, видеокамеры и освещение только большой плюс! Всё в закладках! Ныряют туда каждые пять минут мутные типы понятно зачем.
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Гость
31 минуту назад
Сервитут
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ты не
47 минут назад
угадал!Поймают-оштрафуют по лицу и не только.А вот если ты оставишь колеса без воздуха,пусть даже путем выкручивания ниппелей,но при этом их положишь в зоне покоя дворников-вот тогда тебе предъявить нечего.А как делаешь ты-нарвешься на неприятности,особенно если в колесах датчик давления шин.Потом будешь по судам доказывать что ты делал "добро".Не забывай,что камеры-это только один из вариантов,есть еще и регистраторы,которые включаются от движения.Попадешь однажды,будут тут писать что мол надо было вызывать копов.И фейс будешь лечить.
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не-а чё
сегодня, 19:20
Могли бы и на Соборной арендовать парковку под видеокамерами.
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123
сегодня, 19:09
Владелец каршеринга настолько нищий, что не может нормальное место под свои арендные авто на выкупить? Жуть
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да уж
сегодня, 17:58
Я обычно выкручиваю ниппеля из вентилей колес,и выбрасываю куда подальше. Ущерба никакого,претензий тоже.
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Александр Викторович
сегодня, 17:50
Зачёт бро!!! Требуй с фирмы каршелинга компенсацию за повреждение красочного покрытия на дверях гаража. А перекрашивать необходимо будет все ворота. Иначе оттенок не совпадёт. + стоимость молярных работ. Моральный ущерб...
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Гость
сегодня, 17:44
Звоните 112 и говорите что ваш подперли.пусть приежает эвукуатор.и все проблема решина
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За деньги да
сегодня, 17:38
Принцип работы администрации
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реалист
сегодня, 17:26
администрацию так подпереть или гибдд
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