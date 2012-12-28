Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Общество
4377
сегодня, 15:50
27
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Проезд к гаражам перекрыла парковка каршеринга. В компании по прокату машин, говорят, что законно арендуют земельный участок.
«Три года назад по соседству открылся офис прокат „АВТО М 4“. В наличии они имеют более 100 авто. И они решили сделать парковку на территории гаражей. В результате в ряд гаражей не только заехать, войти проблема. Обращались в разные инстанции все машут головой, а результатов ноль. Последняя надежда на вас, пожалуйста, не откажите в помощи», — рассказал липчанин.
В кооперативе сегодня побывали представители мэрии, никаких нарушений они не обнаружили, судя по фото, машины никому не мешали.
Представитель фирмы «АВТО М4» рассказал GOROD48, что автомобили компании размещаются на выкупленной парковке под видеокамерами. Машины, которые, судя по видео, загораживают въезд в гаражи, были припаркованы по согласованию с владельцами гаражей. Теперь же мешающие проезду машины обещали убрать.
В компании обратили внимание на то, что один из автомобилей был поврежден гаражной дверью. Возможно, владельцу гаража будут предъявлены претензии по этому поводу.
6
1
13
0
10
Комментарии (27)