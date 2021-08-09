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В Воронеже грудной ребенок погиб под колесами иномарки

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#ДТП #Воронеж #авария #ребенок

Легковой автомобиль наехал на пляже в Воронеже на 10-месячного мальчика, который от полученных травм погиб на месте.

Полиция разыскивает водителя иномарки, которая задавила младенца на пляже в Воронеже, - сообщили в региональном ГУМВД.

Накануне примерно в 19 ч. 30 мин в 950 м от 500 км автодороги М-4 "Дон" в г. Воронеже неустановленный водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", двигаясь по территории пляжа, расположенного неподалеку от санатория имени Ф.Э. Дзержинского, совершил наезд на 10-месячного мальчика, который находился со своим отцом. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия, - говорится в пресс-релизе ГУ МВД по региону.

По данному факту сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливается личность виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины происшествия, - отмечается в сообщении.

СК РФ по региону завел уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза, свидетелей происшествия допрашивают.


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#ДТП #Воронеж #авария #ребенок

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