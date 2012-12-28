Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии

По делу проведены 58 обысков, в том числе в колониях, в Липецке, Москве и Московской области.



Полицейские сообщили о передаче в суд дела 42-летнего уроженца страны ближнего зарубежья, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), организации в исправительном учреждении деятельности экстремистской ячейки и участии в ней (ч.1 ст.282.2 УК РФ), сбор средств заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации (ч.1 ст.282.3 УК РФ).По данным следствия, все эти преступления обвиняемый совершил в одной из колоний области.«В октябре 2020 года осуждённый за разбойное нападение, находясь в местах лишения свободы, стал осуществлять деятельность запрещённого на территории Российской Федерации криминального движения и вовлёк в него 11 заключённых в возрасте от 22 до 46 лет. Восемь из членов экстремисткой организации при активном участии лидера были наделены правами так называемых «смотрящих». Они отвечали за пропаганду преступной идеологии, извлечение имущественных и неимущественных выгод, а также хранение и распределение материальных ценностей среди единомышленников», — говорится в сообщении областного управления МВД.По месту жительства фигурантов дела — в Москве, Московской области и Липецке, а также в колониях проведены 58 обысков, изъято свыше 200 предметов, подтверждающих обвинение.«Противоправная деятельность обвиняемого и его подельников выявлена, задокументирована и пресечена сотрудниками ФСИН России и ФСБ России и их областных подразделений, а также региональных УМВД России и Росгвардии в июне 2023 года», — добавили в пресс-службе управления МВД.