Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии

В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
сегодня, 11:05
По делу проведены 58 обысков, в том числе в колониях, в Липецке, Москве и Московской области.
По данным следствия, все эти преступления обвиняемый совершил в одной из колоний области.
«В октябре 2020 года осуждённый за разбойное нападение, находясь в местах лишения свободы, стал осуществлять деятельность запрещённого на территории Российской Федерации криминального движения и вовлёк в него 11 заключённых в возрасте от 22 до 46 лет. Восемь из членов экстремисткой организации при активном участии лидера были наделены правами так называемых «смотрящих». Они отвечали за пропаганду преступной идеологии, извлечение имущественных и неимущественных выгод, а также хранение и распределение материальных ценностей среди единомышленников», — говорится в сообщении областного управления МВД.
По месту жительства фигурантов дела — в Москве, Московской области и Липецке, а также в колониях проведены 58 обысков, изъято свыше 200 предметов, подтверждающих обвинение.
«Противоправная деятельность обвиняемого и его подельников выявлена, задокументирована и пресечена сотрудниками ФСИН России и ФСБ России и их областных подразделений, а также региональных УМВД России и Росгвардии в июне 2023 года», — добавили в пресс-службе управления МВД.
