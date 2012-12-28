Все новости
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Становлянец погиб на СВО
Общество
«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%
Экономика
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
5712 жителей Липецкой области пострадали от уксов клещей
Здоровье
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Становлянец погиб на СВО
Общество
В Тербунском районе нашли снаряд и четыре миномётные мины
Происшествия
Происшествия
816
сегодня, 18:23
6

Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома

Полицейские заметили дым над селом, нашли горящий дом и вынесли из него хозяина.

Экипаж ДПС из старших лейтенантов полиции Дениса Попова и Максима Жданова спас мужчину из огня в селе Сторожевое Усманского района.

Во время патрулирования полицейские заметили над селом дым, потом нашли в Сторожевом горящий дом. Через незапертую дверь они вошли в строение и обнаружили на диване мужчину без сознания.

«Денис Попов и Максим Жданов на своих руках эвакуировали пострадавшего на свежий воздух, после чего сообщили о происшествии в оперативные службы. Через несколько минут спасённый пришёл в себя, полицейские  посадили его в патрульный автомобиль и напоили горячим чаем», — рассказали в областном управлении МВД.

Дом потушили пожарные, оказалось, что он вспыхнул из-за неисправной проводки. Хозяин дома от госпитализации отказался.

пожар
полиция
0
0
0
13
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Аноним
6 минут назад
Счет 1:1
Ответить
Гость
31 минуту назад
Обязательно наградить
Ответить
Липка
38 минут назад
Молодцы, рада, что есть такие люди в форме.
Ответить
Шурик
50 минут назад
Так можно и второй день рождения отмечать.
Ответить
Гость
сегодня, 19:02
Молодцы. Когда горят тряпки, дым удушливый и человек засыпает. Жизнь мужику спасли.
Ответить
Патриот
сегодня, 18:33
Инспектора ГАИ счас молодцы ребята! Бывают недоразумение, но в целом-нормально.
Ответить
