В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
816
сегодня, 18:23
6
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Полицейские заметили дым над селом, нашли горящий дом и вынесли из него хозяина.
Во время патрулирования полицейские заметили над селом дым, потом нашли в Сторожевом горящий дом. Через незапертую дверь они вошли в строение и обнаружили на диване мужчину без сознания.
«Денис Попов и Максим Жданов на своих руках эвакуировали пострадавшего на свежий воздух, после чего сообщили о происшествии в оперативные службы. Через несколько минут спасённый пришёл в себя, полицейские посадили его в патрульный автомобиль и напоили горячим чаем», — рассказали в областном управлении МВД.
Дом потушили пожарные, оказалось, что он вспыхнул из-за неисправной проводки. Хозяин дома от госпитализации отказался.
0
0
0
13
2
Комментарии (6)