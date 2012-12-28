Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома

Полицейские заметили дым над селом, нашли горящий дом и вынесли из него хозяина.



В вашем браузере отключен JavaScript

Экипаж ДПС из старших лейтенантов полиции Дениса Попова и Максима Жданова спас мужчину из огня в селе Сторожевое Усманского района.Во время патрулирования полицейские заметили над селом дым, потом нашли в Сторожевом горящий дом. Через незапертую дверь они вошли в строение и обнаружили на диване мужчину без сознания.«Денис Попов и Максим Жданов на своих руках эвакуировали пострадавшего на свежий воздух, после чего сообщили о происшествии в оперативные службы. Через несколько минут спасённый пришёл в себя, полицейские посадили его в патрульный автомобиль и напоили горячим чаем», — рассказали в областном управлении МВД.Дом потушили пожарные, оказалось, что он вспыхнул из-за неисправной проводки. Хозяин дома от госпитализации отказался.