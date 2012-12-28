Недалеко от железнодорожных путей нашли труп

Обстоятельства и причины смерти 39-летнего грязинца устанавливают.

21 сентября в Грязях в районе железнодорожной насыпи нашли тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность умершего установлена — это 39-летний житель Грязей.— Причины и обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранительные органы, — добавили в полиции.