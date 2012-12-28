В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
сегодня, 11:28
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Обстоятельства и причины смерти 39-летнего грязинца устанавливают.
— Причины и обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранительные органы, — добавили в полиции.
