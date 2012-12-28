Все новости
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Становлянец погиб на СВО
Общество
«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%
Экономика
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
5712 жителей Липецкой области пострадали от уксов клещей
Здоровье
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Становлянец погиб на СВО
Общество
В Тербунском районе нашли снаряд и четыре миномётные мины
Происшествия
Общество
1164
сегодня, 17:17
6

В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду

23 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители более, чем 90 улиц, предупредили в компании. 

С 09:00 и до завершения работ отключат холодную воду в частном секторе Тракторного – на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, по проезду Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, 2-м Моторном, Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном.

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды на улицах Циолковского, Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Богдана Хмельницкого, Механизаторов, Айвазовского, Юных Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Советской, Толстого, Первомайской, Кузнечной, Малые ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, Киевской, Индустриальной, в переулках Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневом, Фруктовом, Яблочкина, Балакирева, в Студенческом городке, 15-м микрорайоне, по проспекту Победы, на площадях Победы, Театральной. 

Подвоз воды будет организован по адресам: проспект Победы, 90а, улица Айвазовского, 7, Студенческий городок, 5, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

23 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 14в, 14в/1, 15, 18, 19, 20, 20б, 21, 22 по улице Ново-Весовой, № 20 по улице Ударников, № 9а по улице Шаталовой, №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 10, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 107, 109, 110, 111 по улице Восточной, №№ 347, 350 по улице Гагарина (СНТ «Ветеран труда»), № 15 по улице Дальней (садоводчество «Весна»), №№ 25, 39, 43 по улице Дальней (садоводчество им. Мичурина), №№ 19, 31, 278, 279 по улице Дорожной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376 по улице Мичурина, №№ 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, №№ 16, 32, 43 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32 по улице Проселочной, №№ 46, 49, 69 по улице Путейской, № 254 по улице Раздельной, №№ 1, 3, 23, 29, 34, 47 по улице Садовой, №№ 10. 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 34 по Универсальному проезду, №№ 56, 61, 63, 64, 90 по улице Цветочной, №№ 28, 34, 36, 321 по улице Центральной, № 2 по улице Юбилейной, №№ 358, 367 по улице Южной, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, не будет электроэнергии на улицах Лесной, Мирной. Также обесточат садоводчества «Кооператор», «Весна», «Венера», «Ветеран труда», «Имени Мичурина», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник», «Тракторостроитель» №1- Насосная.

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
26 минут назад
На проспект Победы 104 когда горячую воду дадут ? Уже не смешно, как приходит лето мы без горячей воды
Ответить
Всё
43 минуты назад
Пропало, трубы сгнили....
Ответить
Гость
58 минут назад
Трубы прогнили, а впереди зима... Что ещё с отоплением - то будет в наших старых домах? Всё прогнило в Датском королевстве. Карусели каруселями, а старые коммуникации давно менять надо было. Все и много лет назад.
Ответить
Не слов.
сегодня, 18:57
Размахи растут после выборов. Это сколько надо машин с подвохом воды????
Ответить
Воды горячей
сегодня, 18:01
Нет. С пятницы нет горячей воды в центре города.
Ответить
Советская
сегодня, 17:24
Завтра мы в списке. Надо запасти воду. А многострадальное Дикое в списке почти постоянно. Сочувствуем.
Ответить
