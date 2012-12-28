Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
вчера, 12:25
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
На улице Неделина продолжается ремонт магистральной теплосети.
«Завершить ремонт и восстановить горячее водоснабжение планируется сегодня во второй половине дня», — заявили в компании.
Напомним, порыв трубопровода диаметром 700 мм обнаружен 19 сентября у дома №1в по улице Неделина. На время ликвидации аварии горячая вода отключена на улицах 8 Марта, Горького, Пушкина, Первомайская, Советской, Толстого, Кузнечной, Ворошилова, Барашева, Крайней, Киевской, Депутатской, Папина, Юных Натуралистов, Механизаторов, Богдана Хмельницкого, Индустриальной, Гоголя, Союзной, Фрунзе, Неделина и части проспекта Победы.
