Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня

вчера, 12:25
На улице Неделина продолжается ремонт магистральной теплосети. 

Как сообщает «РИР Энерго», ночью на месте порыва трубы проведены земляные работы, откачана вода, завершен демонтаж поврежденного участка. Сейчас аварийная бригада ведет сварку трубопровода. 

«Завершить ремонт и восстановить горячее водоснабжение планируется сегодня во второй половине дня», — заявили в компании.

Напомним, порыв трубопровода диаметром 700 мм обнаружен 19 сентября у дома №1в по улице Неделина. На время ликвидации аварии горячая вода отключена на улицах 8 Марта, Горького, Пушкина, Первомайская, Советской, Толстого, Кузнечной, Ворошилова, Барашева, Крайней, Киевской, Депутатской, Папина, Юных Натуралистов, Механизаторов, Богдана Хмельницкого, Индустриальной, Гоголя, Союзной, Фрунзе, Неделина и части проспекта Победы.
Житель двора на Неделина
39 минут назад
Горячей воды так и нет!
вчера, 23:55
ждем ваши денежки!
Гость 1944
вчера, 23:42
В 23-40 стояк стал теплый, но включать гор. воду не буду. У воды будет рыжий цвет пару дней. РИР Энерго обязаны сделать перерасчет за 5 дней отсутствия услуги ГВС.
Знающий
вчера, 23:09
23:07 а воды всё нету!
Один
вчера, 22:55
Воды как не было, так и нет.
прожили
вчера, 22:36
кому вы нужны.между собой как пауки в банке грызетесь.
Неравнодушная
вчера, 22:24
Наверное проблемы с водоснабжением, водоотведением и отоплением в нашем городе без Бастрыкина не будут решены...
Юлия
вчера, 22:14
Хоть кому-то дали воду?
ё
вчера, 21:58
Мечты, мечты....
Гость
вчера, 21:32
А труба то вся гнилая, завтра очередной свищ прорвет!
