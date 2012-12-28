В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Общество
4205
сегодня, 09:55
46
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
За 5,1 миллиона рублей компания «Беркут 48» займется транспортной безопасностью второго по величине городского моста.
Задачей исполнителя станет обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищенности моста, по которому с 11 сентября возобновилось движение трамваев, от актов незаконного вмешательства. Подрядчик должен патрулировать и осматривать мост каждые 30 минут. В смену на объекте будут работать четыре сотрудника «Беркута 48». При обнаружении на мосту или вблизи него подозрительных посторонних предметов, взрывных устройств подрядчик обязан немедленно оповестить об этом МЧС и силовиков, а также остановить проникновение в зону обнаружения предметов посторонних лиц и автотранспорта.
15
4
3
9
9
Комментарии (46)