Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут

За 5,1 миллиона рублей компания «Беркут 48» займется транспортной безопасностью второго по величине городского моста.

УГС Липецка определилось с подрядчиком, который будет обеспечивать до конца года транспортную безопасность второго по величине городского моста, 480-метрового Октябрьского, «от актов незаконного вмешательства». Контракт был заключен с единственным участником торгов — ООО «Подразделение транспортной безопасности «Беркут 48», а потому подрядчик взял его по начальной цене в 5,1 млн рублей.Задачей исполнителя станет обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищенности моста, по которому с 11 сентября возобновилось движение трамваев, от актов незаконного вмешательства. Подрядчик должен патрулировать и осматривать мост каждые 30 минут. В смену на объекте будут работать четыре сотрудника «Беркута 48». При обнаружении на мосту или вблизи него подозрительных посторонних предметов, взрывных устройств подрядчик обязан немедленно оповестить об этом МЧС и силовиков, а также остановить проникновение в зону обнаружения предметов посторонних лиц и автотранспорта.