Общество
4205
сегодня, 09:55
46

Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут

За 5,1 миллиона рублей компания «Беркут 48» займется транспортной безопасностью второго по величине городского моста.

УГС Липецка определилось с подрядчиком, который будет обеспечивать до конца года транспортную безопасность второго по величине городского моста, 480-метрового Октябрьского, «от актов незаконного вмешательства». Контракт был заключен с единственным участником торгов — ООО «Подразделение транспортной безопасности «Беркут 48», а потому подрядчик взял его по начальной цене в 5,1 млн рублей.

Задачей исполнителя станет обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищенности моста, по которому с 11 сентября возобновилось движение трамваев, от актов незаконного вмешательства. Подрядчик должен патрулировать и осматривать мост каждые 30 минут. В смену на объекте будут работать четыре сотрудника «Беркута 48». При обнаружении на мосту или вблизи него подозрительных посторонних предметов, взрывных устройств подрядчик обязан немедленно оповестить об этом МЧС и силовиков, а также остановить проникновение в зону обнаружения предметов посторонних лиц и автотранспорта.
Октябрьский мост
15
4
3
9
9

Комментарии (46)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
понтонный мост
12 минут назад
Но лучше всего охраняется понтонный мост на островок. Или сам островок. Пенсионер туда никого не пускает уже третий год
Ответить
Светлана
23 минуты назад
Пассажиров трамваев не будут, надеюсь, досматривать?
Ответить
мост
23 минуты назад
Вот это фартануло чопику. Баклуши будут бить целыми днями и бабки рубить
Ответить
А
24 минуты назад
Лучше новый мост
Ответить
Сергей Б
26 минут назад
А на Петровском кто обеспечивает безопасность? Или теперь лучше ехать через Октябрьский?
Ответить
Очевидец
сегодня, 12:52
А остальные мосты как? Без охраны?
Ответить
Бывший цум
сегодня, 12:47
Еще надо взять под охрану , который и так повесили на баласт города )
Ответить
Ага
сегодня, 12:55
И ещё культурное пространство Библиотека
Ответить
Липчанин
сегодня, 12:46
Очень хорошо. Давно надо было это сделать
Ответить
Алькаш
сегодня, 12:25
Неужели не поможет ИИ и цифровизация?А камеры видео наблюдения?Дядя Вася победил прогресс?
Ответить
крокодил
сегодня, 12:25
боевых пловцов еще наймите что бы ныряли каждые 30 минут
Ответить
Еще комментарии
