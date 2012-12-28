В Липецкой области еще один жаркий день

Затем резко похолодает.





23 сентября Липецкая область останется под влиянием антициклона с запада, погода ожидается сухой и теплой. 24 и 25 сентября через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди. Температура воздуха понизится.Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 сентября — 20 градусов тепла, что на 9 градусов выше нормы (температура характерна для июля), 24 сентября — 11 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 25 сентября — 6 градусов тепла, что на 4 градуса ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +24 до +29.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году — 1 градус мороза.