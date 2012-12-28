Все новости
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Становлянец погиб на СВО
Общество
«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%
Экономика
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
5712 жителей Липецкой области пострадали от уксов клещей
Здоровье
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Становлянец погиб на СВО
Общество
В Тербунском районе нашли снаряд и четыре миномётные мины
Происшествия
Погода в Липецке
803
сегодня, 17:00
3

В Липецкой области еще один жаркий день

Затем резко похолодает.

23 сентября Липецкая область останется под влиянием антициклона с запада, погода ожидается сухой и теплой. 24 и 25 сентября через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди. Температура воздуха понизится. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 сентября — 20 градусов тепла, что на 9 градусов выше нормы (температура характерна для июля), 24 сентября — 11 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 25 сентября — 6 градусов тепла, что на 4 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +24 до +29. 
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.

День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году — 1 градус мороза. 

жара
2
0
1
5
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Светлана
4 минуты назад
Требуем резкого похолодания и дождей.
Ответить
Юля
сегодня, 17:37
Бабье лето 2025 удалось, сухо умеренно тепло и солнечно. А на контрасте и июнем и августом когда редкий день обходился без дождя вообще подарок природы.
Ответить
Барсук
сегодня, 17:23
Вы говорили что в начале сентября похолодает наступит осень а вышло всё наоборот жара каждый день долбит как вам верить вашим прогнозам
Ответить
