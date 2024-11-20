Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
Становлянец погиб на СВО
Общество
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
В Каменном утонул мужчина
Происшествия
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Читать все
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%
Экономика
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
5712 жителей Липецкой области пострадали от уксов клещей
Здоровье
Становлянец погиб на СВО
Общество
Читать все
Общество
1566
сегодня, 06:00
10

Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?

Всё самое главное про наступивший вторник.

Последний день жары

Вчера в Липецке был установлен температурный рекорд за всю историю наблюдений: воздух 22 сентября прогрелся аж до 29,9 градусов. Сегодня рекорда не будет (для 23 сентября он составляет 30 градусов), но значения будут близки – 26-28 градусов в течение дня. Осадков не предвидится.

DSC_475812.jpg

Правда, «Ташкент» сегодня и закончится: с завтрашнего дня резко похолодает.

Отключение воды

С 9:00 перекроют холодную воду в частном секторе улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Кошевого, Лобачевского, Матросова, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_d4436f10.jpg

С 10:00 до конца ремонта повернут вентили на улицах 8 Марта, 15 микрорайон, Айвазовского, Барашева, Биологической, Б.Хмельницкого, Верхней, Володарского, Воровского, Ворошилова, Гоголя, Горького, Депутатской, Джамбула, Доватора, Достоевского, Индустриальной, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Кооперативной, Крайней, Крылова, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Кузнечной, Литаврина, Малые ключи, Механизаторов, Мирной, Мичурина, М.Н. Неделина, Октябрьской, Папина, Первомайской, Перова, Пригородной, Пушкина, Советской, Союзной, Студенческий городок, Толстого, У.Громовой, Урожайной, Фрунзе, Циолковского, Чаплыгина, Чкалова, школьной, Шмидта, Юных Натуралистов, на проспекте Победы, площадях Победы, Театральной, в переулках Балакирева, Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Кочубея, Фруктовом, Яблочкина,

Отключение света

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Верхняя, 5, 13;
- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;
- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;
- ул. Дорожная, 19, 278, 279, 31;
- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;
- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;
- ул. Коммунальная, 4, 11;
- ул. К.Шаталовой, 9а;
- ул. Лесная;
- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;
- ул. Логовая, 16, 32, 43;
- ул. Медицинская, 19, 43;
- ул. Мирная;
- ул. Мичурина, 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376;
- ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 18, 19, 20, 20б, 21, 22;
- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;
- ул. Плодородная, 1, 21;
- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;
- ул. Путейская, 46, 49, 69;
- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;
- ул. Раздельная, 254;
- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;
- ул. Станкостроительная, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;
- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;
- ул. Торговая, 10, 97;
- ул. Тракторозаводская, 74;
- ул. Транспортная, 35;
- ул. Трубная, 11, 19, 70;
- ул. Ударников, 20;
- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;
- ул. Центральная, 28, 321, 34, 36;
- ул. Юбилейная, д. 2;
- ул. Южная, 358, 367;
- Универсальный проезд, 34.

0J2A6236 копия.jpg

Погрузятся во мрак и садоводческие товарищества «Венера», «Весна», «Ветеран Труда», «Кооператор», им. Мичурина, «Тракторостроитель», «Тракторостроитель №1», «Тракторостроитель №2».

Пробки

Неизвестно, когда Липецк догонит Москву по социальному обеспечению, зарплатам и инфраструктуре. А пот по пробкам уже начинает, особенно в перерытом центре города. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда можно попытаться в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.


Концерт

Незабываемый вечер планируют устроить в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В 19:00 здесь начнётся камерный концерт в рамках фестиваля «Современное в традициях» (6+).

DSC_1533.JPG

Вы услышите сонату Аександра Некрасова «Timor aeternus» для домры и фортепиано, две пьесы для домры и фортепиано Татьяны Сергеевой – лирический «Романс» и динамичный «Этюд» и многое другое. Центральная часть концерта – премьера монооперы Дмитрия Гусева «Цирк XIX века» на стихи Е. П. Ростопчиной.Это смелый сплав музыкального театра, поэзии и острой социальной сатиры. Социальные маски, лицемерие и скрытые страдания за фасадом светского веселья. Партия сопрано проведёт вас от иронии до трагического пафоса.

Прогулка

В 18:00 Туристско-информационный центр Липецка приглашает совершить прогулку по центральной части города. Называется променад «Смотрим в прошлое, живем настоящим», проведёт его начальник отдела туризма Елена Колесникова (6+).

oz6gyb2eeqxvo2m5j4rv6re21tajj7vj.jpg

Сбор за 15 минут до начала путешествия на Липецком городище, затем – прогулка до Нижнего парка и по самому парку.

Маяковский

Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает юных читателей на интеллектуальную игру «Маяковский» (12+).

503675bb7255994330ccdcc4411b--vintazh-kniga-v-mayakovskij-izbrannye-proizvedeniya-v-2-tomah.jpg

Можно продемонстрировать свои знания и узнать много нового о поэтах и творческой атмосфере России в первой трети XX века.

Лепи тарелку

А в 15:00 в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) состоится очередной мастер класс по лепке из глины (6+). Мастер Глеб Пастухов поделится секретами изготовления тарелки из керамики.

kSFsath7ZJZM-38TWra3FkbPx_5kpHfrQci3Ohk3DqWofeO6_ebYep1pi7TQbDrBWsT9gEFEvLo3MpToNszTfM7p.jpg

Фото vk.com/levoberezhniy_m5

Аналогичный семинар пройдёт и в 17:00 в библиотеке на левом берегу (пр-т Мира, 5). будут учить лепить тарелку в виде рыбы. 

Решайте сами – колоть или не колоть

Лишь 32% липчан поддерживают вакцинацию от гриппа. 47% считают её бесполезной и даже вредной, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

_MG_6493111.jpg

На данный момент вакцинацию практикуют 38% липецких работодателей. Маски заставляют носить уже в 8% организаций, использовать санитайзеры – в 2%. 6% работодателей пошли ещё дальше и практикуют выдачу витаминов или БАДов.

Зачем учёба и квалификация, когда есть вместительный короб?

Кто бы что ни говорил, а быстрее всех на рынке труда растут зарплаты у курьеров. По данным SuperJob, за последний год они увеличились на 38% - больше ни в одной сфере доход не вырос столь ощутимо.

Без имени.jpg

Сейчас средняя предлагаемая зарплата курьера – 132 тысячи рублей. У специалистов с высшим образованием – не более 1116 тысяч, у квалифицированных рабочих без высшего образования – 100 тысяч.

Дорогие липчане! Продолжаем упорно трудится, а отдушиной в рабочем графике становятся новости. Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!

Сегодня в Липецке
1
0
0
3
7

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Dacar
11 минут назад
Завтра днем на 15 градусов холоднее чем сегодня
Ответить
александр
21 минуту назад
не хилая з.п. у спецов с вышкой 1 116 000 . и куда устроится? не подскажите?
Ответить
яяяя
45 минут назад
"Сейчас средняя предлагаемая зарплата курьера – 132 тысячи рублей. У специалистов с высшим образованием – не более 1116 тысяч, у квалифицированных рабочих без высшего образования – 100 тысяч." Хочу такую зарплату 1116 тысяч
Ответить
49 минут назад
Маразм крепчает!!!!!
Ответить
Естественный отбор
сегодня, 07:57
Прививки приносят только вред , убивают иммунитет организм должен сам справляться с инфекциями ! Как пел В. Высоцкий если хилы сразу в гроб и нечего коптить небо .
Ответить
Вообще то
сегодня, 07:56
Нужно строже подходить к тем больным вирусной инфекцией, которые игнорируют ношение масок в общественных местах.
Ответить
Бардак
сегодня, 07:53
Чиновник ест мясо, а работяга капусту, что в отчёте даёт среднее значение- они оба едят голубцы. Так и у курьеров средняя 132000, это при условии работы 7/0 по 12 часов в день, но отсюда надо вычесть примерно 40% на бензин, связь, амортизацию. В итоге по факту 70000 при графике 7/0 по 12 часов, но при этом изначально у тебя должно быть авто.
Ответить
Не надо ля-ля
36 минут назад
Курьеры (доставщики еды) катаются, в основном, на велосипедах и электромопедах, так что никаких расходов на бензин они не несут.
Ответить
реалист
18 минут назад
Курьеры (доставщики еды) катаются, в основном, на велосипедах и электромопедах, так что никаких расходов на бензин они не несут. про калории вы забыли
Ответить
Электорат
сегодня, 07:50
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить