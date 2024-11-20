Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?

Всё самое главное про наступивший вторник.













С 9:00 перекроют холодную воду в частном секторе улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Кошевого, Лобачевского, Матросова, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича.













- ул. Боевой проезд, 1;

- Универсальный проезд, 34.









Незабываемый вечер планируют устроить в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В 19:00 здесь начнётся камерный концерт в рамках фестиваля «Современное в традициях» (6+).









В 18:00 Туристско-информационный центр Липецка приглашает совершить прогулку по центральной части города. Называется променад «Смотрим в прошлое, живем настоящим», проведёт его начальник отдела туризма Елена Колесникова (6+).









Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает юных читателей на интеллектуальную игру «Маяковский» (12+).









А в 15:00 в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) состоится очередной мастер класс по лепке из глины (6+). Мастер Глеб Пастухов поделится секретами изготовления тарелки из керамики.









Аналогичный семинар пройдёт и в 17:00 в библиотеке на левом берегу (пр-т Мира, 5). будут учить лепить тарелку в виде рыбы.

Лишь 32% липчан поддерживают вакцинацию от гриппа. 47% считают её бесполезной и даже вредной, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.









Кто бы что ни говорил, а быстрее всех на рынке труда растут зарплаты у курьеров. По данным SuperJob, за последний год они увеличились на 38% - больше ни в одной сфере доход не вырос столь ощутимо.









Правда, «Ташкент» сегодня и закончится: с завтрашнего дня резко похолодает.С 10:00 до конца ремонта повернут вентили на улицах 8 Марта, 15 микрорайон, Айвазовского, Барашева, Биологической, Б.Хмельницкого, Верхней, Володарского, Воровского, Ворошилова, Гоголя, Горького, Депутатской, Джамбула, Доватора, Достоевского, Индустриальной, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Кооперативной, Крайней, Крылова, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Кузнечной, Литаврина, Малые ключи, Механизаторов, Мирной, Мичурина, М.Н. Неделина, Октябрьской, Папина, Первомайской, Перова, Пригородной, Пушкина, Советской, Союзной, Студенческий городок, Толстого, У.Громовой, Урожайной, Фрунзе, Циолковского, Чаплыгина, Чкалова, школьной, Шмидта, Юных Натуралистов, на проспекте Победы, площадях Победы, Театральной, в переулках Балакирева, Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Кочубея, Фруктовом, Яблочкина,С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Верхняя, 5, 13;- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;- ул. Дорожная, 19, 278, 279, 31;- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;- ул. Коммунальная, 4, 11;- ул. К.Шаталовой, 9а;- ул. Лесная;- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;- ул. Логовая, 16, 32, 43;- ул. Медицинская, 19, 43;- ул. Мирная;- ул. Мичурина, 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376;- ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 18, 19, 20, 20б, 21, 22;- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;- ул. Плодородная, 1, 21;- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;- ул. Путейская, 46, 49, 69;- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;- ул. Раздельная, 254;- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;- ул. Станкостроительная, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;- ул. Торговая, 10, 97;- ул. Тракторозаводская, 74;- ул. Транспортная, 35;- ул. Трубная, 11, 19, 70;- ул. Ударников, 20;- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;- ул. Центральная, 28, 321, 34, 36;- ул. Юбилейная, д. 2;- ул. Южная, 358, 367;Погрузятся во мрак и садоводческие товарищества «Венера», «Весна», «Ветеран Труда», «Кооператор», им. Мичурина, «Тракторостроитель», «Тракторостроитель №1», «Тракторостроитель №2».Неизвестно, когда Липецк догонит Москву по социальному обеспечению, зарплатам и инфраструктуре. А пот по пробкам уже начинает, особенно в перерытом центре города. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда можно попытаться в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.Вы услышите сонату Аександра Некрасова «Timor aeternus» для домры и фортепиано, две пьесы для домры и фортепиано Татьяны Сергеевой – лирический «Романс» и динамичный «Этюд» и многое другое. Центральная часть концерта – премьера монооперы Дмитрия Гусева «Цирк XIX века» на стихи Е. П. Ростопчиной.Это смелый сплав музыкального театра, поэзии и острой социальной сатиры. Социальные маски, лицемерие и скрытые страдания за фасадом светского веселья. Партия сопрано проведёт вас от иронии до трагического пафоса.Сбор за 15 минут до начала путешествия на Липецком городище, затем – прогулка до Нижнего парка и по самому парку.Можно продемонстрировать свои знания и узнать много нового о поэтах и творческой атмосфере России в первой трети XX века.На данный момент вакцинацию практикуют 38% липецких работодателей. Маски заставляют носить уже в 8% организаций, использовать санитайзеры – в 2%. 6% работодателей пошли ещё дальше и практикуют выдачу витаминов или БАДов.Сейчас средняя предлагаемая зарплата курьера – 132 тысячи рублей. У специалистов с высшим образованием – не более 1116 тысяч, у квалифицированных рабочих без высшего образования – 100 тысяч.