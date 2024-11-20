В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
сегодня, 06:00
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Всё самое главное про наступивший вторник.
Вчера в Липецке был установлен температурный рекорд за всю историю наблюдений: воздух 22 сентября прогрелся аж до 29,9 градусов. Сегодня рекорда не будет (для 23 сентября он составляет 30 градусов), но значения будут близки – 26-28 градусов в течение дня. Осадков не предвидится.
Отключение воды
С 9:00 перекроют холодную воду в частном секторе улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Кошевого, Лобачевского, Матросова, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, проезда Ильича.
С 10:00 до конца ремонта повернут вентили на улицах 8 Марта, 15 микрорайон, Айвазовского, Барашева, Биологической, Б.Хмельницкого, Верхней, Володарского, Воровского, Ворошилова, Гоголя, Горького, Депутатской, Джамбула, Доватора, Достоевского, Индустриальной, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Кооперативной, Крайней, Крылова, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Кузнечной, Литаврина, Малые ключи, Механизаторов, Мирной, Мичурина, М.Н. Неделина, Октябрьской, Папина, Первомайской, Перова, Пригородной, Пушкина, Советской, Союзной, Студенческий городок, Толстого, У.Громовой, Урожайной, Фрунзе, Циолковского, Чаплыгина, Чкалова, школьной, Шмидта, Юных Натуралистов, на проспекте Победы, площадях Победы, Театральной, в переулках Балакирева, Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Кочубея, Фруктовом, Яблочкина,
Отключение света
С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:
- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Верхняя, 5, 13;
- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;
- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;
- ул. Дорожная, 19, 278, 279, 31;
- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;
- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;
- ул. Коммунальная, 4, 11;
- ул. К.Шаталовой, 9а;
- ул. Лесная;
- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;
- ул. Логовая, 16, 32, 43;
- ул. Медицинская, 19, 43;
- ул. Мирная;
- ул. Мичурина, 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376;
- ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 18, 19, 20, 20б, 21, 22;
- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;
- ул. Плодородная, 1, 21;
- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;
- ул. Путейская, 46, 49, 69;
- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;
- ул. Раздельная, 254;
- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;
- ул. Станкостроительная, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;
- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;
- ул. Торговая, 10, 97;
- ул. Тракторозаводская, 74;
- ул. Транспортная, 35;
- ул. Трубная, 11, 19, 70;
- ул. Ударников, 20;
- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;
- ул. Центральная, 28, 321, 34, 36;
- ул. Юбилейная, д. 2;
- ул. Южная, 358, 367;
- Универсальный проезд, 34.
Погрузятся во мрак и садоводческие товарищества «Венера», «Весна», «Ветеран Труда», «Кооператор», им. Мичурина, «Тракторостроитель», «Тракторостроитель №1», «Тракторостроитель №2».
Пробки
Неизвестно, когда Липецк догонит Москву по социальному обеспечению, зарплатам и инфраструктуре. А пот по пробкам уже начинает, особенно в перерытом центре города. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда можно попытаться в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.
Концерт
Незабываемый вечер планируют устроить в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18). В 19:00 здесь начнётся камерный концерт в рамках фестиваля «Современное в традициях» (6+).
Вы услышите сонату Аександра Некрасова «Timor aeternus» для домры и фортепиано, две пьесы для домры и фортепиано Татьяны Сергеевой – лирический «Романс» и динамичный «Этюд» и многое другое. Центральная часть концерта – премьера монооперы Дмитрия Гусева «Цирк XIX века» на стихи Е. П. Ростопчиной.Это смелый сплав музыкального театра, поэзии и острой социальной сатиры. Социальные маски, лицемерие и скрытые страдания за фасадом светского веселья. Партия сопрано проведёт вас от иронии до трагического пафоса.
Прогулка
В 18:00 Туристско-информационный центр Липецка приглашает совершить прогулку по центральной части города. Называется променад «Смотрим в прошлое, живем настоящим», проведёт его начальник отдела туризма Елена Колесникова (6+).
Сбор за 15 минут до начала путешествия на Липецком городище, затем – прогулка до Нижнего парка и по самому парку.
Маяковский
Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает юных читателей на интеллектуальную игру «Маяковский» (12+).
Можно продемонстрировать свои знания и узнать много нового о поэтах и творческой атмосфере России в первой трети XX века.
Лепи тарелку
А в 15:00 в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) состоится очередной мастер класс по лепке из глины (6+). Мастер Глеб Пастухов поделится секретами изготовления тарелки из керамики.
Фото vk.com/levoberezhniy_m5
Аналогичный семинар пройдёт и в 17:00 в библиотеке на левом берегу (пр-т Мира, 5). будут учить лепить тарелку в виде рыбы.
Решайте сами – колоть или не колоть
Лишь 32% липчан поддерживают вакцинацию от гриппа. 47% считают её бесполезной и даже вредной, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
На данный момент вакцинацию практикуют 38% липецких работодателей. Маски заставляют носить уже в 8% организаций, использовать санитайзеры – в 2%. 6% работодателей пошли ещё дальше и практикуют выдачу витаминов или БАДов.
Зачем учёба и квалификация, когда есть вместительный короб?
Кто бы что ни говорил, а быстрее всех на рынке труда растут зарплаты у курьеров. По данным SuperJob, за последний год они увеличились на 38% - больше ни в одной сфере доход не вырос столь ощутимо.
Сейчас средняя предлагаемая зарплата курьера – 132 тысячи рублей. У специалистов с высшим образованием – не более 1116 тысяч, у квалифицированных рабочих без высшего образования – 100 тысяч.
