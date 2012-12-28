Все новости
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Становлянец погиб на СВО
Общество
«Cитуация серьёзная. У вас имеются неоплаченные налоги»
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%
Экономика
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
5712 жителей Липецкой области пострадали от уксов клещей
Здоровье
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Становлянец погиб на СВО
Общество
В Тербунском районе нашли снаряд и четыре миномётные мины
Происшествия
Экономика
196
сегодня, 16:31
5

Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%

Дефляция в августе 2025 года в Липецкой области составила 0,59%, хотя в целом с начала года потребительские цены увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,9%, сообщает Липецкстат. 

На общее снижение индекса потребительских цен повлияли сезонное падение цены на плодоовощную продукцию, падение цен на яйца, среди услуг уменьшилась стоимость проезда в поездах дальнего следования и экскурсионные услуги. 

Продовольственные товары в августе снизились в цене на 1,02% (по сравнению с началом года – поднялись в цене на 3,12%). В том числе снизились цены на плодоовощную продукцию — на 12% (картофель подешевел на 40%, овощи — на 11%, фрукты и цитрусовые — на 8%). Кроме того подешевели яйца на 6%, масло и жиры, безалкогольные напитки, мука — на 2%, мороженая рыба (кроме сельди), мясные консервы — на 1%. Вместе с тем выросли цены на живую и охлажденную рыбу на 8%, кофе, свинину — на 3%, соленую сельдь, говядину, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, соленую, маринованную, копченую рыбу, мясной фарш, мед, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, мороженое, рыбные консервы — на 1-2%. Алкогольные напитки стали дороже на 0,4%, общественное питание — на 0,2%.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,21% (в сопоставлении за восемь месяцев цены оказались выше на 2,41%). В этой группе повысились цены на тарированный цемент, автомобильный бензин, учебники, учебное пособие для общеобразовательных школ — на 2%, предметы садоводства, еврошифер, масляные краски, эмали, моющие и чистящие средства, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%, одежду и белье, мебель — на 0,5%. Вместе с тем подешевели средства связи на 3%, персональные компьютеры, легковые автомобили, телерадиотовары — на 1%.

Услуги в августе подешевели в среднем на 0,62% (по сравнению с декабрем 2024 года выросли на 7,13%). Стали дешевле: стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования — на 17%, экскурсионные услуги — на 16%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 6%, услуги банков — на 1%. Одновременно с этим подорожали услуги профессионального обучения на 3%, услуги страхования, жилищные услуги, услуги гостиниц, услуги в сфере зарубежного туризма — на 1%.

инфляция
цены
0
1
0
0
5

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
10 минут назад
Видимо владельцы магазинов не в курсе вашей статистики. Иначе как объяснить подорожание мяса?
Ответить
Такова
сегодня, 18:54
Пенсионерка , наша судьба , жить от пенсии ,до пенсии и от зарплаты ,до зарплаты ! Никто ,ничего лучше не придумал !
Ответить
Пенсионерка
сегодня, 17:35
По бумаге, может быть, и так, а вот, реально, цены растут и растут. Уже в магазины ходить страшно. Давайте по сравнению с прошлым годом посмотрим?
Ответить
алкаш
сегодня, 16:59
на 10р поднялись, потом на 1 рубль снизились. Это прорыв!
Ответить
А
сегодня, 16:59
Когда будут считать тысячные доли снижения или повышения!? Очень интересно ооооо.
Ответить
