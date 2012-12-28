Статистика: в Липецкой области потребительские цены снизились на 0,59%

Дефляция в августе 2025 года в Липецкой области составила 0,59%, хотя в целом с начала года потребительские цены увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,9%, сообщает Липецкстат.

На общее снижение индекса потребительских цен повлияли сезонное падение цены на плодоовощную продукцию, падение цен на яйца, среди услуг уменьшилась стоимость проезда в поездах дальнего следования и экскурсионные услуги.Продовольственные товары в августе снизились в цене на 1,02% (по сравнению с началом года – поднялись в цене на 3,12%). В том числе снизились цены на плодоовощную продукцию — на 12% (картофель подешевел на 40%, овощи — на 11%, фрукты и цитрусовые — на 8%). Кроме того подешевели яйца на 6%, масло и жиры, безалкогольные напитки, мука — на 2%, мороженая рыба (кроме сельди), мясные консервы — на 1%. Вместе с тем выросли цены на живую и охлажденную рыбу на 8%, кофе, свинину — на 3%, соленую сельдь, говядину, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, соленую, маринованную, копченую рыбу, мясной фарш, мед, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, мороженое, рыбные консервы — на 1-2%. Алкогольные напитки стали дороже на 0,4%, общественное питание — на 0,2%.Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,21% (в сопоставлении за восемь месяцев цены оказались выше на 2,41%). В этой группе повысились цены на тарированный цемент, автомобильный бензин, учебники, учебное пособие для общеобразовательных школ — на 2%, предметы садоводства, еврошифер, масляные краски, эмали, моющие и чистящие средства, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%, одежду и белье, мебель — на 0,5%. Вместе с тем подешевели средства связи на 3%, персональные компьютеры, легковые автомобили, телерадиотовары — на 1%.Услуги в августе подешевели в среднем на 0,62% (по сравнению с декабрем 2024 года выросли на 7,13%). Стали дешевле: стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования — на 17%, экскурсионные услуги — на 16%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 6%, услуги банков — на 1%. Одновременно с этим подорожали услуги профессионального обучения на 3%, услуги страхования, жилищные услуги, услуги гостиниц, услуги в сфере зарубежного туризма — на 1%.