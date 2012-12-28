19-летнего липчанина подозревают в вымогательстве денег у 41-летнего знакомого

Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал ему 30 500 рублей.

19-летний липчанин задержан по подозрению в вымогательстве денег.«Предварительно установлено, что задержанный, угрожая физической расправой, под различными предлогами требовал у 41-летнего липчанина передачи денег. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, находясь в отделении банка передал ему 30 500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Липецкий отдел полиции № 8 возбудил уголовное дело по части первой статьи 163 УК РФ «Вымогательство», cанкции которой — до четырех лет лишения свободы.