Становлянец погиб на СВО
Общество
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
В Каменном утонул мужчина
Происшествия
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Происшествия
Липецкая область оказалась на 25 месте по уровню зарплат в регионах
Экономика
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Воловская пенсионерка поверила звонку «главы района» и перевела мошенникам 2,2 миллиона рублей
Происшествия
19-летнего липчанина подозревают в вымогательстве денег у 41-летнего знакомого
Происшествия
В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев
Происшествия
Новая схема обмана: мошенники стали представляться сотрудниками маркетплейсов
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Сегодня воздух в Липецке прогрелся до +29,9 градуса
Погода в Липецке
Происшествия
1099
сегодня, 09:27
7

19-летнего липчанина подозревают в вымогательстве денег у 41-летнего знакомого

Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал ему 30 500 рублей.

19-летний липчанин задержан по подозрению в вымогательстве денег.

«Предварительно установлено, что задержанный, угрожая физической расправой, под различными предлогами требовал у 41-летнего липчанина передачи денег. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, находясь в отделении банка передал ему 30 500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Липецкий отдел полиции № 8 возбудил уголовное дело по части первой статьи 163 УК РФ «Вымогательство», cанкции которой — до четырех лет лишения свободы.
вымогательство
0
1
8
6
5

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гость
25 минут назад
Возможно, он не один действовал.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 09:47
Мало четыре года,таким шустрикам срок побольше надо давать.
Ответить
Вова К
сегодня, 10:28
откуда знаешь сам по какой статье тянул срок
Ответить
Блондинка
сегодня, 10:59
откуда знаешь сам по какой статье тянул срок Не сидела, не привлекалась, не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, честно и много работаю, и тоже думаю, что нужно таким срок за решёткой увеличить. Ничего хорошего из него уже не получится, пусть, хотя бы, на государство поработает.
Ответить
Не соглашусь
28 минут назад
Не сидела, не привлекалась, не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, честно и много работаю, и тоже думаю, что нужно таким срок за решёткой увеличить. Ничего хорошего из него уже не получится, пусть, хотя бы, на государство поработает. с вами, не нам судить, жизнь человека может измениться на 180°если Бог подарит покаяние
Ответить
Да
сегодня, 11:12
Не сидела, не привлекалась, не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, честно и много работаю, и тоже думаю, что нужно таким срок за решёткой увеличить. Ничего хорошего из него уже не получится, пусть, хотя бы, на государство поработает. Сталин вон банки грабил по молодости - а потом стал нашим Президентом
Ответить
Это
сегодня, 10:18
Точно.
Ответить
