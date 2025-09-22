Все новости
Общество
1575
сегодня, 11:20
9

На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»

Рядом с этой аварией произошла еще одна, и возникла пробка.

Утром на улице Терешковой в Липецке на съезде с моста в сторону вокзала произошли две аварии, которые осложнили дорожную обстановку.

IMG_4150 копия.jpg+2025-09-22-11.32.04.jpg

IMG_4151 копия.jpg+2025-09-22-11.32.04+niz.jpg

В первом случае у автомобиля «Рено» на ходу отскочило колесо, которое врезалось в заднюю дверь «Хавала» на встречном направлении. «Француз» при этом встал рядом с бордюром правой полосы.

IMG_4146 копия.jpg+2025-09-22-11.32.04.jpg

А в левой полосе рядом  автомобиль «Нива» врезался в «Хавал». Оба сто столкновения обошлись без пострадавших.

IMG_4153 копия.jpg+2025-09-22-11.32.04.jpg
ДТП
колесо
0
2
0
2
6

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фокс
53 минуты назад
Реноводу надо пересмотреть парковку во дворе, похоже кто-то разозлившись, ослабил ему колёсные гайки
Ответить
Балтун
сегодня, 12:41
Машины огонь, а водители - спецыалисты. Ой перепутал- все наоборот
Ответить
Роман
сегодня, 12:00
Чудо евроавтопрома
Ответить
Октябренок Ленька
сегодня, 12:05
Сделано в России по румынским чертежам
Ответить
Ого!
15 минут назад
Сделано в России по румынским чертежам А нам тут рассказывают что все иностранные производители ушли из России.
Ответить
Точно
сегодня, 12:16
Сделано в России по румынским чертежам Под чутким руководством французов
Ответить
Но
38 минут назад
Под чутким руководством французов Кривыми русскими руками
Ответить
Это
28 минут назад
Кривыми русскими руками Поэтому ЗАЗ закрылся?
Ответить
Хорошо
сегодня, 11:54
Что нет пострадавших,а машины ремонтируются.
Ответить
