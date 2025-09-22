На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»

Рядом с этой аварией произошла еще одна, и возникла пробка.

Утром на улице Терешковой в Липецке на съезде с моста в сторону вокзала произошли две аварии, которые осложнили дорожную обстановку.В первом случае у автомобиля «Рено» на ходу отскочило колесо, которое врезалось в заднюю дверь «Хавала» на встречном направлении. «Француз» при этом встал рядом с бордюром правой полосы.А в левой полосе рядом автомобиль «Нива» врезался в «Хавал». Оба сто столкновения обошлись без пострадавших.