В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Общество
сегодня, 11:20
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Рядом с этой аварией произошла еще одна, и возникла пробка.
В первом случае у автомобиля «Рено» на ходу отскочило колесо, которое врезалось в заднюю дверь «Хавала» на встречном направлении. «Француз» при этом встал рядом с бордюром правой полосы.
А в левой полосе рядом автомобиль «Нива» врезался в «Хавал». Оба сто столкновения обошлись без пострадавших.
