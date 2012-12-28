В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Общество
сегодня, 16:49
Становлянец погиб на СВО
Его похоронят спустя два года после смерти.
«Владимир Алексеевич Гайворонский 1974 года рождения из села Пальна-Михайловка погиб 30 августа 2023 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — написал глава округа.
Похороны Владимира Гайворонского состоятся на кладбище в селе Становое. Дата похорон будет сообщена позже на странице районной газеты.
Фото - vk.com