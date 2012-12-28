В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
1253
сегодня, 12:10
2
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Среди пострадавших четверо подростков.
Авария со смертельным исходом произошла 19 сентября в Хлевенском районе на дороге Хлевное – Тербуны: 52-летний водитель «Форда» не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм он умер на месте.
В Липецке 19 сентября на Кузнечном переулке столкнулись «Ауди» с 27-летним водителем и «БМВ» с 36-летним мужчиной за рулем. Госпитализирован водитель «Ауди».
Вечером 20 сентября на улице Фрунзе в Липецке столкнулись автомобиль «Киа» с 31-летним водителем и мопед с 14-летним подростком за рулем. В аварии пострадала 15-летняя пассажирка мопеда. Девушка госпитализирована.
В тот же день в Добринском районе на дороге Среднее – Александровка – примыкание к автодороге Грязи – Добринка 41-летний водитель автомобиля «Вортекс» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Госпитализированы три пассажирки автомобиля, в том числе девочки 15-ти и 13-ти лет.
На трассе «Дон» в Хлевенском районе вечером субботу столкнулись «Форд» с 33-летней женщиной за рулем и мопед под управлением 16-летнего подростка. Юноша доставлен в больницу.
21 сентября вечером на дороге Грязи – Добринка 52-летний водитель «Рено» сбил 32-летнего мужчину. Травмы получили водитель автомобиля, его 51-летняя пассажирка и пешеход.
0
2
2
1
0
Комментарии (2)