В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
Октябрьский мост в Липецке будут патрулировать каждые 30 минут
Общество
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
16-летний подросток ранен во время ночной погони полицейских за нарушителем
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Раненый во время ночной погони подросток находится в коме
Происшествия
В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Происшествия
Липчанам снова предлагают сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
На улице Терешковой оторвавшееся от «Рено» колесо врезалось во встречный «Хавал»
Общество
32-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 419 000 рублей
Происшествия
Гимназия №1 завтра не работает: центр Липецка во вторник останется без воды
Общество
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
На новый стадион в Ельце выделили 132 миллиона рублей
Общество
Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня
Происшествия
Недалеко от железнодорожных путей нашли труп
Происшествия
Происшествия
1253
сегодня, 12:10
2

Один человек погиб и 13 пострадали: сводка дорожных аварий за три дня

Среди пострадавших четверо подростков.

За пятницу и выходные дни на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали десять ДТП, в которых пострадали 13 человек и один –- погиб.

Авария со смертельным исходом произошла 19 сентября в Хлевенском районе на дороге Хлевное – Тербуны: 52-летний водитель «Форда» не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм он умер на месте.

В Липецке 19 сентября на Кузнечном переулке столкнулись «Ауди» с 27-летним водителем и «БМВ» с 36-летним мужчиной за рулем. Госпитализирован водитель «Ауди».

Вечером 20 сентября на улице Фрунзе в Липецке столкнулись автомобиль «Киа» с 31-летним водителем и мопед с 14-летним подростком за рулем. В аварии пострадала 15-летняя пассажирка мопеда. Девушка госпитализирована.

В тот же день в Добринском районе на дороге Среднее – Александровка – примыкание к автодороге Грязи – Добринка 41-летний водитель автомобиля «Вортекс» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Госпитализированы три пассажирки автомобиля, в том числе девочки 15-ти и 13-ти лет.

На трассе «Дон» в Хлевенском районе вечером субботу столкнулись «Форд» с 33-летней женщиной за рулем и мопед под управлением 16-летнего подростка. Юноша доставлен в больницу.

21 сентября вечером на дороге Грязи – Добринка 52-летний водитель «Рено» сбил 32-летнего мужчину. Травмы получили водитель автомобиля, его 51-летняя пассажирка и пешеход.
авария
ДТП
0
2
2
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
У
31 минуту назад
устроивших серьезное ДТП изымать автомобили и лишать прав на покупку автомобилей на 10 лет ! Только так их надо учить !
Ответить
Савелий
сегодня, 12:40
Вортекс - это что? Пылесос такой знаю.
Ответить
