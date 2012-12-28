В Каменном утонул мужчина

Личность погибшего устанавливается.

Сегодня в селе Каменное Грязинского района в не оборудованном для купания месте утонул мужчина.«Тело передано полицейским для проведения следственно-оперативных мероприятий», — сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.