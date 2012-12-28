В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Криминального авторитета будут судить по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии
Происшествия
2435
сегодня, 14:41
3
В Каменном утонул мужчина
Личность погибшего устанавливается.
«Тело передано полицейским для проведения следственно-оперативных мероприятий», — сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
0
8
2
0
2
Комментарии (3)