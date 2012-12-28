В Липецке спасатели дважды доставали котят из колодцев

Один котенок три дня просидел в колодце на лице Липовской, второй — застрял в тепломагистрали на Московской.

На прошлой неделе бригады аварийно-спасательной службы Липецка дважды доставали котят из канализационных колодцев.На улице Липовской, 8, котенок провалился в колодец глубиной три метра. Жители дома три дня пытались его достать.Второй случай произошел на улице Московской, 6, где котенок застрял в люке тепломагистрали на глубине два метра.В обоих случаях спасатели извлекли животных из опасных мест без вреда для их здоровья.