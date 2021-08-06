Спорт

сегодня, 17:10

«Металлург» переехал из Химок в Липецк

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#Футбол #«Металлург»
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«Металлург» переехал из Химок в Липецк

Липецкий стадион допустили до проведения матчей ФНЛ. 

«Металлургу» официально разрешили проводить все оставшиеся матчи Футбольной Национальной Лиги в Липецке.

Напомним, что в июле из-за неготовности своего стадиона к играм ФНЛ «сталевары» были вынуждены принимать соперников на подмосковной «Арене-Химки», где победили томскую «Томь» - 3:2 и сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» - 2:2. 

Но работы по стадиону были ускорены, во многом благодаря позиции губернатора Игоря Артамонова.

В итоге на липецкой арене добавили мощность освещения, установили систему контроля и учета доступа (СКУД), которая позволяет считывать штрих-коды с билетов и облегчает болельщикам проход на стадион.

Как сообщили GOROD48 в ФК «Металлург», много было и мелких доработок – оборудование комнаты физиотерапевта в подтрибунном помещении, установка камер хранения при входе на стадион, монтаж дополнительных площадок для видеотрансляции игр и т.д.

- В итоге 5 августа собралась Экспертная комиссия ФНЛ во главе с директором Лиги по правовым и общим вопросам Константином Ляховым, которая изучила предоставленные нами документы, а также заключение своей комиссии, побывавшей в Липецке накануне, - рассказали в ФК «Металлург», - Решение было единогласным – допустить наш стадион до соревнований. 

Отметим, что липчане уже провели «пробный шар», организовав на своём стадионе встречу «Металлурга» с ивановским «Текстильщиком» в 1/64 финала Кубка России». Наши футболисты выиграли – 1:0, а все службы клуба довольно прилично справились с организационными вопросами. Это тоже повлияло на решение комиссии. 

Ближайшие матч на родном поле «красно-чёрные» проведут в воскресенье, 8 августа с волгоградским «Ротором». Правда, из-за санитарных ограничений на игру пустят не более 2 тысяч болельщиков. Начало матча в 16:00. 

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#Футбол #«Металлург»
1

Комментарии (4)

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12 минут назад
Сколько билет стоит?
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rukalip

20 минут назад
Владимир, Такого не было, не городи
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Владимир

32 минуты назад
Уважаемый пресс-атташе. А что же раньше вы вводили болельщиков в заблуждение, утверждая, что с самого начала будем играть в Липецке?
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А

сегодня, 17:20
Почему играли в Химках, если 5 апреля было разрешения играть в Липецке? И что же сделали на стадионе во время ремонта израсходовав почти 250 миллионов рублей?
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