Спорт
сегодня, 17:10
«Металлург» переехал из Химок в Липецк
4 578
Липецкий стадион допустили до проведения матчей ФНЛ.
«Металлургу» официально разрешили проводить все оставшиеся матчи Футбольной Национальной Лиги в Липецке.
Напомним, что в июле из-за неготовности своего стадиона к играм ФНЛ «сталевары» были вынуждены принимать соперников на подмосковной «Арене-Химки», где победили томскую «Томь» - 3:2 и сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» - 2:2.
Но работы по стадиону были ускорены, во многом благодаря позиции губернатора Игоря Артамонова.
В итоге на липецкой арене добавили мощность освещения, установили систему контроля и учета доступа (СКУД), которая позволяет считывать штрих-коды с билетов и облегчает болельщикам проход на стадион.
Как сообщили GOROD48 в ФК «Металлург», много было и мелких доработок – оборудование комнаты физиотерапевта в подтрибунном помещении, установка камер хранения при входе на стадион, монтаж дополнительных площадок для видеотрансляции игр и т.д.
- В итоге 5 августа собралась Экспертная комиссия ФНЛ во главе с директором Лиги по правовым и общим вопросам Константином Ляховым, которая изучила предоставленные нами документы, а также заключение своей комиссии, побывавшей в Липецке накануне, - рассказали в ФК «Металлург», - Решение было единогласным – допустить наш стадион до соревнований.
Отметим, что липчане уже провели «пробный шар», организовав на своём стадионе встречу «Металлурга» с ивановским «Текстильщиком» в 1/64 финала Кубка России». Наши футболисты выиграли – 1:0, а все службы клуба довольно прилично справились с организационными вопросами. Это тоже повлияло на решение комиссии.
Ближайшие матч на родном поле «красно-чёрные» проведут в воскресенье, 8 августа с волгоградским «Ротором». Правда, из-за санитарных ограничений на игру пустят не более 2 тысяч болельщиков. Начало матча в 16:00.
Напомним, что в июле из-за неготовности своего стадиона к играм ФНЛ «сталевары» были вынуждены принимать соперников на подмосковной «Арене-Химки», где победили томскую «Томь» - 3:2 и сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» - 2:2.
Но работы по стадиону были ускорены, во многом благодаря позиции губернатора Игоря Артамонова.
В итоге на липецкой арене добавили мощность освещения, установили систему контроля и учета доступа (СКУД), которая позволяет считывать штрих-коды с билетов и облегчает болельщикам проход на стадион.
Как сообщили GOROD48 в ФК «Металлург», много было и мелких доработок – оборудование комнаты физиотерапевта в подтрибунном помещении, установка камер хранения при входе на стадион, монтаж дополнительных площадок для видеотрансляции игр и т.д.
- В итоге 5 августа собралась Экспертная комиссия ФНЛ во главе с директором Лиги по правовым и общим вопросам Константином Ляховым, которая изучила предоставленные нами документы, а также заключение своей комиссии, побывавшей в Липецке накануне, - рассказали в ФК «Металлург», - Решение было единогласным – допустить наш стадион до соревнований.
Отметим, что липчане уже провели «пробный шар», организовав на своём стадионе встречу «Металлурга» с ивановским «Текстильщиком» в 1/64 финала Кубка России». Наши футболисты выиграли – 1:0, а все службы клуба довольно прилично справились с организационными вопросами. Это тоже повлияло на решение комиссии.
Ближайшие матч на родном поле «красно-чёрные» проведут в воскресенье, 8 августа с волгоградским «Ротором». Правда, из-за санитарных ограничений на игру пустят не более 2 тысяч болельщиков. Начало матча в 16:00.
4 578
Еще в рубрике
31.07.2021 22:35Спорт
Подскажите
rukalip
Владимир
А