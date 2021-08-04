Спорт

59 минут назад

«Металлург» гарантировал приезд в Липецк команды Премьер-лиги

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#Футбол #«Металлург» #Кубок России

В «шорт-листе» ЦСКА, столичное «Динамо», «Краснодар».

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Липецкие футболисты в 1/64 финала победили другого представителя ФНЛ ивановский «Текстильщик» - 1:0 и вышли в групповой этап соревнований. 

С прошлого года формат Кубка страны поменялся: теперь вместо 1/32 и 1/16 финала появились игры в группах. Каждая группа состоит из трех команд – по одному представителю Премьер-Лиги, ФНЛ и второго дивизиона, играющих в один круг. Причём, нижестоящие по рангу получат преимущество своего поля. Т.е. «Металлургу» предстоит один матч на выезде с командой второй лиги и домашняя встреча с представителем ФНЛ. В группу не попадают пять сильнейших команд РПЛ по итогам прошлого сезона, поэтому в Липецк на этой стадии не приедут питерский «Зенит», столичные «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи». Но всё равно остаётся богатый выбор. 

Сегодняшний матч примечателен еще и тем, что впервые в сезоне прошёл в Липецке, раньше нашу команду вынуждали проводить домашние встречи в подмосковных Химках. Но теперь дело с ремонтом липецкого стадиона, наконец-то, сдвинулось…

На игре присутствовали 1 800 болельщиков при максимальном допуске в 2 тысячи человек (20 процентов от вместимости стадиона). Как признались после игры липецкие футболисты, поддержка родных трибун стала чуть ли не главным фактором победы. 

Гостей тренирует знаменитый Сергей Павлов – тот, который в 1990-е вывел другой «Текстильщик» - из районного Камыщина (Волгоградская область) в Еврокубки, а потом помогал Олегу Романцеву в сборной России на чемпионате мира-2002. Он поставил команде отменную игру в обороне, что отмечают все на старте сезона. А вот атакуют ивановцы пока слабее. Свой единственный момент в первом тайме они создали после удара Дмитрий Рудакова со штрафного, но вратарь липчан Максим Матюша вытащил мяч из «девятки». 

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Сейв Матюши

«Металлург» тоже заработал немало штрафных и угловых и на 53-й минуте  добился успеха. Николай Иванников с угла поля закрутил мяч на ближнюю штангу, где ждавший передачу именно в этой точке поля Александр Кутьин головой по высокой дуге отправил снаряд в ворота – 1:0. 
 
Иваноцы активизировались, липчанам приходилось тяжело. 

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В конце матча у игроков обеих команд ноги сводило судорогами

На последних минутах в нашу штрафную пошёл даже вратарь гостей Максим Едапин, но «сталевары» выстояли. Более того, в конце матча «Металлург» после сольного прохода Артура Арустамяна имел возможность увеличить счёт, но чуть  не повезло. 

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Максим Матюша впервые в сезоне отстоял на ноль 

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Герой матча Александр Кутьин 

Финальный свисток арбитра утонул в овациях болельщиков. Возвращение домой получилось триумфальным. 
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#Футбол #«Металлург» #Кубок России

Комментарии (1)

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Директор Цирка

21 минуту назад
Играли конечно позорно, чуть не вырвало...
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