«Металлург» гарантировал приезд в Липецк команды Премьер-лиги

В «шорт-листе» ЦСКА, столичное «Динамо», «Краснодар».



Липецкие футболисты в 1/64 финала победили другого представителя ФНЛ ивановский «Текстильщик» - 1:0 и вышли в групповой этап соревнований.С прошлого года формат Кубка страны поменялся: теперь вместо 1/32 и 1/16 финала появились игры в группах. Каждая группа состоит из трех команд – по одному представителю Премьер-Лиги, ФНЛ и второго дивизиона, играющих в один круг. Причём, нижестоящие по рангу получат преимущество своего поля. Т.е. «Металлургу» предстоит один матч на выезде с командой второй лиги и домашняя встреча с представителем ФНЛ. В группу не попадают пять сильнейших команд РПЛ по итогам прошлого сезона, поэтому в Липецк на этой стадии не приедут питерский «Зенит», столичные «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи». Но всё равно остаётся богатый выбор.Сегодняшний матч примечателен еще и тем, что впервые в сезоне прошёл в Липецке, раньше нашу команду вынуждали проводить домашние встречи в подмосковных Химках. Но теперь дело с ремонтом липецкого стадиона, наконец-то, сдвинулось…На игре присутствовали 1 800 болельщиков при максимальном допуске в 2 тысячи человек (20 процентов от вместимости стадиона). Как признались после игры липецкие футболисты, поддержка родных трибун стала чуть ли не главным фактором победы.Гостей тренирует знаменитый Сергей Павлов – тот, который в 1990-е вывел другой «Текстильщик» - из районного Камыщина (Волгоградская область) в Еврокубки, а потом помогал Олегу Романцеву в сборной России на чемпионате мира-2002. Он поставил команде отменную игру в обороне, что отмечают все на старте сезона. А вот атакуют ивановцы пока слабее. Свой единственный момент в первом тайме они создали после удара Дмитрий Рудакова со штрафного, но вратарь липчан Максим Матюша вытащил мяч из «девятки».«Металлург» тоже заработал немало штрафных и угловых и на 53-й минуте добился успеха. Николай Иванников с угла поля закрутил мяч на ближнюю штангу, где ждавший передачу именно в этой точке поля Александр Кутьин головой по высокой дуге отправил снаряд в ворота – 1:0.Иваноцы активизировались, липчанам приходилось тяжело.На последних минутах в нашу штрафную пошёл даже вратарь гостей Максим Едапин, но «сталевары» выстояли. Более того, в конце матча «Металлург» после сольного прохода Артура Арустамяна имел возможность увеличить счёт, но чуть не повезло.Финальный свисток арбитра утонул в овациях болельщиков. Возвращение домой получилось триумфальным.