Общество

13 минут назад

Казачий фестиваль и байк-фест перенесены

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#фестиваль #пандемия
Казачий фестиваль и байк-фест перенесены

Байкеры уже второй  год не могут собраться

Анонсированный на август этого года казачий фестиваль «Татарский вал», который проводится в Усманском районе, перенесен на сентябрь. Об этом сообщили организаторы.

Перенесен уже в который раз и байк-фестиваль елецкого мотоклуба «Елец 48 RUS», проведение которого планировалось сначала в июле этого года в Елецком районе, затем оно переносилось на август, и вот организаторы объявили о переносе байк-феста на следующий год. Это уже не первый перенос фестиваля. Не состоялся он из-за пандемии и в прошлом году. При этом все проданные билеты еще на прошлогодний фестиваль, а также на мероприятие этого года, будут действительны в следующем году, сообщают организаторы.

Напомним, в Липецкой области введен запрет на все массовые мероприятия до 31 августа. Но, вероятнее всего, запрет будет продляться и далее.


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#фестиваль #пандемия

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