Происшествия

44 минуты назад

В лобовом столкновении в Усманском районе погиб водитель «семерки»

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#ДТП

Пассажир «ВАЗ» с рязанскими номерами и водитель «ГАЗели» госпитализированы

Вчера в селе Кривка Усманского района в 15:27 36-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ-2107» с номером Рязанской области, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «ГАЗель». От удара «ГАЗель» перевернулась. «Семерка» превратилась в груду металлолома.

- В результате аварии 36-летний водитель «семерки» скончался, пассажир «ВАЗа» и 33-летний водитель «ГАЗели» госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

 Фото: VK.com

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#ДТП

Комментарии (1)

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31 минуту назад
Лётчики оба. Не бывает таких последствий на 50-60 км/ч
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