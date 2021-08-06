В лобовом столкновении в Усманском районе погиб водитель «семерки»

Пассажир «ВАЗ» с рязанскими номерами и водитель «ГАЗели» госпитализированы

Вчера в селе Кривка Усманского района в 15:27 36-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ-2107» с номером Рязанской области, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «ГАЗель». От удара «ГАЗель» перевернулась. «Семерка» превратилась в груду металлолома.

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- В результате аварии 36-летний водитель «семерки» скончался, пассажир «ВАЗа» и 33-летний водитель «ГАЗели» госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.