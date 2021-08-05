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В Хакасии возбуждено дело по факту убийства семьи из 5 человек

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#убийство

Среди убитых - семилетняя девочка.

В Хакасии убили пять человек, в том числе ребенка, - передает пресс-служба СК РФ по региону.

Тела пяти человек нашли в одном из домов в селе Джирим Ширинского района. Все они члены одной семьи: хозяйка дома, ее муж, сын и маленькая внучка, а также брат мужа. На телах обнаружили колото-резаные раны.

По факту убийства семьи следственными органами ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время уголовное дело принято к производству первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения.

На месте происшествия работают следователи и оперативники. Расследование продолжается.
187
#убийство

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