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сегодня, 11:47
В Хакасии возбуждено дело по факту убийства семьи из 5 человек
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Среди убитых - семилетняя девочка.
В Хакасии убили пять человек, в том числе ребенка, - передает пресс-служба СК РФ по региону.
Тела пяти человек нашли в одном из домов в селе Джирим Ширинского района. Все они члены одной семьи: хозяйка дома, ее муж, сын и маленькая внучка, а также брат мужа. На телах обнаружили колото-резаные раны.
По факту убийства семьи следственными органами ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время уголовное дело принято к производству первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, - говорится в сообщении.
По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения.
На месте происшествия работают следователи и оперативники. Расследование продолжается.
Тела пяти человек нашли в одном из домов в селе Джирим Ширинского района. Все они члены одной семьи: хозяйка дома, ее муж, сын и маленькая внучка, а также брат мужа. На телах обнаружили колото-резаные раны.
По факту убийства семьи следственными органами ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время уголовное дело принято к производству первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, - говорится в сообщении.
По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения.
На месте происшествия работают следователи и оперативники. Расследование продолжается.
187