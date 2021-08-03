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В Тверской области прошел мощный ураган
В Тверской области прошёл мощный ураган. Циклон Guido накрыл 2 августа Европейскую Россию. Сильнейшие ливни и шквалистый ветер до 20-25 м/с - об этом предостерегали ещё накануне специалисты Центра погоды "Фобос".
В северо-западные регионы: Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую и на запад Тверской области — пришла мощная стена дождей с грозами и шквалистым ветром. Ожидается, что местами может выпасть до 75% месячной нормы осадков. При этом температура воздуха будет вполне комфортная. Днём до +24 градусов, ночью до +16.
С серьёзными последствиями стихии в Тверской области столкнулись два населенных пункта - г. Андреаполь и Осташковский городской округ. Непогода также бушевала в Ржеве, Удомле и Селижарово.
По сообщению регионального управления МЧС России, в результате стихийного бедствия есть пострадавшие. Ураган повалил 90 деревьев. В результате прохождения грозового фронта и ветра с порывами до 25 м/с в г. Андреаполь произошло падение деревьев на дорожное полотно и жилые дома. Частично повреждены элементы конструкций частных жилых домов, в том числе кровельного покрытия и оконного остекления. повреждены ЛЭП, нарушение электроснабжение. Пострадало 6 человек. В Осташковском ГО в результате падения деревьев пострадало 5 человек. Всего к ликвидации последствий привлекается группировка свыше 250 человек, 59 единиц техники, - сообщает ГУ МЧС по Тверской области.
Сейчас на месте работают сотрудники сразу девяти пожарных частей и аварийно-спасательной службы Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, в состав которой вошло руководство ГУ МЧС России по Тверской области, профильные министры Правительства Тверской области и руководители ведомств региона. Все должностные лица оперативно прибыли на место для решения поступающих задач. Ситуация находится на контроле начальника Главного управления МЧС России по Тверской области генерал-майора внутренней службы Арсена Григоряна.
Спасатели ФПС ГПС МЧС России проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым (едой, водой), оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств. Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается.
Главное управление МЧС России по Тверской области приведено в режим функционирования "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ", создан межведомственный оперативный штаб по контролю за обстановкой, открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82.
В результате стихии в Андреаполе 8 человек пострадало, 3 - погибли, - передает ТАСС. По данным издания, среди жертв непогоды есть один ребенок. Он числится среди погибших. По данным НТВ, пострадали 15 человек.
Ветер с порывами до 25 метров в секунду повредил кровли домов и повалил десятки деревьев. Без электричества остались около 100 населенных пунктов. Сейчас в зоне бедствия идут восстановительные работы.
Непогода, по прогнозам синоптиков, будет бушевать в регионе до конца недели.
В Тверской области штормовой фронт ожидается 3, 5, 7, 8 и 9 августа. Самым дождливым, по прогнозам синоптиков, будет 7 августа, - передает "КП". По информации издания, в Тверской области погибли три человека, пострадали - 13.
Пострадал от непогоды и Курск. Ветер бил стекла домов, ломал деревья и рвал линии электропередачи. В результате часть города осталась без света. Ситуацию осложнял проливной дождь, который затопил улицы и автомобили.
В Брянской области из-за удара стихии без света остались больше 20 населенных пунктов. Для ликвидации последствий задействовали спецтехнику. К утру электроснабжение в регионе полностью восстановили.
На Москву минувшей ночью обрушился сильный дождь с грозой. Порывы ветра, достигавшие 15 метров в секунду, повалили несколько деревьев, ливневая канализация с трудом справлялась с потоками воды. В столичных аэропортах отменили больше 30 рейсов.
Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что такое опасное природное явление, как торнадо, может наблюдаться в регионах Среднего Поволжья, - передает ТАСС.
"Вся синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После такой душной, жаркой погоды столбики термометров вышли на уровень 30-градусных отметок, соответственно, вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. м. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра", - сообщил синоптик.
По словам Тишковца, сейчас этот фронт смещается к востоку от Москвы. "Сейчас ситуация сложная, но ввиду того, что в ночное время холодные фронтальные системы ослабевают, то и само ненастье, и сам шторм послабее, чем то, что прошло в дневные часы 2 августа по Верхневолжью, а конкретно - в Тверской области. Что касается торнадо в Тверской области, а это не смерч, а торнадо, то про прогностическим моделям эти "суперячейки" были видны утром (2 августа)", - рассказал он.
Тишковец отметил, что "суперячейки" и эти торнадо были на прогностических картах видны именно в Осташковском районе - на западе Тверской области".
Торнадо для России - редкость. "Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью", - сказал он.
По данным Тишковца, весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток. "Там будут грозы, ночные ливни, местами с градом, но ночью эта ситуация будет постепенно успокаиваться. Но завтра днем, когда эта гряда подойдет к Поволжью, на "линии огня" окажется Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы, плюс там еще фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять "боевую тревогу", отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом", - указал Тишковец.
Однако, по его словам, столица может не опасаться этих явлений. "Мы уже попали в прохладную массу воздуха. Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь - без "камней" с неба. А "камни" с неба завтра ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье", - сказал Тишковец.
В северо-западные регионы: Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую и на запад Тверской области — пришла мощная стена дождей с грозами и шквалистым ветром. Ожидается, что местами может выпасть до 75% месячной нормы осадков. При этом температура воздуха будет вполне комфортная. Днём до +24 градусов, ночью до +16.
С серьёзными последствиями стихии в Тверской области столкнулись два населенных пункта - г. Андреаполь и Осташковский городской округ. Непогода также бушевала в Ржеве, Удомле и Селижарово.
По сообщению регионального управления МЧС России, в результате стихийного бедствия есть пострадавшие. Ураган повалил 90 деревьев. В результате прохождения грозового фронта и ветра с порывами до 25 м/с в г. Андреаполь произошло падение деревьев на дорожное полотно и жилые дома. Частично повреждены элементы конструкций частных жилых домов, в том числе кровельного покрытия и оконного остекления. повреждены ЛЭП, нарушение электроснабжение. Пострадало 6 человек. В Осташковском ГО в результате падения деревьев пострадало 5 человек. Всего к ликвидации последствий привлекается группировка свыше 250 человек, 59 единиц техники, - сообщает ГУ МЧС по Тверской области.
Сейчас на месте работают сотрудники сразу девяти пожарных частей и аварийно-спасательной службы Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, в состав которой вошло руководство ГУ МЧС России по Тверской области, профильные министры Правительства Тверской области и руководители ведомств региона. Все должностные лица оперативно прибыли на место для решения поступающих задач. Ситуация находится на контроле начальника Главного управления МЧС России по Тверской области генерал-майора внутренней службы Арсена Григоряна.
Спасатели ФПС ГПС МЧС России проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым (едой, водой), оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств. Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР, который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается.
Главное управление МЧС России по Тверской области приведено в режим функционирования "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ", создан межведомственный оперативный штаб по контролю за обстановкой, открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82.
В результате стихии в Андреаполе 8 человек пострадало, 3 - погибли, - передает ТАСС. По данным издания, среди жертв непогоды есть один ребенок. Он числится среди погибших. По данным НТВ, пострадали 15 человек.
Ветер с порывами до 25 метров в секунду повредил кровли домов и повалил десятки деревьев. Без электричества остались около 100 населенных пунктов. Сейчас в зоне бедствия идут восстановительные работы.
Непогода, по прогнозам синоптиков, будет бушевать в регионе до конца недели.
В Тверской области штормовой фронт ожидается 3, 5, 7, 8 и 9 августа. Самым дождливым, по прогнозам синоптиков, будет 7 августа, - передает "КП". По информации издания, в Тверской области погибли три человека, пострадали - 13.
Пострадал от непогоды и Курск. Ветер бил стекла домов, ломал деревья и рвал линии электропередачи. В результате часть города осталась без света. Ситуацию осложнял проливной дождь, который затопил улицы и автомобили.
В Брянской области из-за удара стихии без света остались больше 20 населенных пунктов. Для ликвидации последствий задействовали спецтехнику. К утру электроснабжение в регионе полностью восстановили.
На Москву минувшей ночью обрушился сильный дождь с грозой. Порывы ветра, достигавшие 15 метров в секунду, повалили несколько деревьев, ливневая канализация с трудом справлялась с потоками воды. В столичных аэропортах отменили больше 30 рейсов.
Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что такое опасное природное явление, как торнадо, может наблюдаться в регионах Среднего Поволжья, - передает ТАСС.
"Вся синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После такой душной, жаркой погоды столбики термометров вышли на уровень 30-градусных отметок, соответственно, вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. м. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра", - сообщил синоптик.
По словам Тишковца, сейчас этот фронт смещается к востоку от Москвы. "Сейчас ситуация сложная, но ввиду того, что в ночное время холодные фронтальные системы ослабевают, то и само ненастье, и сам шторм послабее, чем то, что прошло в дневные часы 2 августа по Верхневолжью, а конкретно - в Тверской области. Что касается торнадо в Тверской области, а это не смерч, а торнадо, то про прогностическим моделям эти "суперячейки" были видны утром (2 августа)", - рассказал он.
Тишковец отметил, что "суперячейки" и эти торнадо были на прогностических картах видны именно в Осташковском районе - на западе Тверской области".
Торнадо для России - редкость. "Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью", - сказал он.
По данным Тишковца, весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток. "Там будут грозы, ночные ливни, местами с градом, но ночью эта ситуация будет постепенно успокаиваться. Но завтра днем, когда эта гряда подойдет к Поволжью, на "линии огня" окажется Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы, плюс там еще фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять "боевую тревогу", отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом", - указал Тишковец.
Однако, по его словам, столица может не опасаться этих явлений. "Мы уже попали в прохладную массу воздуха. Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь - без "камней" с неба. А "камни" с неба завтра ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье", - сказал Тишковец.