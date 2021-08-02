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«Милосердие» организовало спортивную рыбалку для особенных детей

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#стальное дерево
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«Милосердие» организовало спортивную рыбалку для особенных детей

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», социальный партнер ПАО «НЛМК », организовал турнир по спортивному рыболовству среди детей с ограниченными возможностями здоровья, которые проживают в Липецке. Он прошел при поддержке областной федерации рыболовства на водоёме в Лебедянском районе. 

Спортивный праздник начался с подарков - каждому ребенку-колясочнику от фонда была вручена легкая удобная удочка, готовая к работе. Потом всем участникам - 25 детям и их родителям - определили места для рыбалки на специально оборудованных мостиках. После этого было дано время на обустройство и прикорм рыбы.  

Многие юные участники успешно справились с непростой для себя задачей. Рыбаки на колясках смогли доказать, что в спортивном состязании нет никаких барьеров и ограничений. Некоторые ребята самостоятельно насаживали наживку, забрасывали удочки и выуживали карасей.  А семья Антона, мальчика с тяжелым ДЦП, сообща поймала трехкилограммового карпа.  

В завершение турнира каждому участнику вручили грамоты, медали и сладости.  

«Мы понимаем, как важна для таких детей наша поддержка, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, – Спортивный праздник – это часть процесса реабилитации, который помогает ребятам преодолеть свой страх контакта с внешним миром. Ведь для многих колясочников просто выйти из собственных квартир - до сих пор сверхсложная задача.  Для одного мальчишки, который участвовал в нашем турнире и проживает на пятом этаже без лифта, пришлось даже подключить волонтеров и спецавтобус с подъемником. Зато надо было видеть счастливые глаза ребят на настоящей рыбалке!». 
366
#стальное дерево
3

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