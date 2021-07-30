В мире

сегодня, 13:57

Российских туристов в Турции призывают быть готовыми к эвакуации

113
#Турция #туризм #лесной пожар #эвакуация

Генконсульство России в Анталье призывает российских туристов быть готовыми к возможной эвакуации, если они находятся в пожароопасных регионах Турции.

Генконсульство призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации, - передает РИА Новости.

"По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", — рассказал представитель дипмиссии.

Дипломаты также не получали обращений от сограждан из Бодрума, где возникли очаги пожаров.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что горят леса в 6 южных провинциях республики. Жертвами лесных подарков в Турции стали как минимум 4 человека, более 180 пострадали.

Лесные пожары, вспыхнувшие в конце июля на южном побережье Турции, затронули более 40 районов провинции Анталья — популярного места отдыха у российских туристов, из 27 проведена эвакуация, - передает Bfm.ru.

Пожар затронул популярные туристические курорты — Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. По словам представителя дипмиссии, они уже вернулись, пострадавших среди туристов нет.



113
#Турция #туризм #лесной пожар #эвакуация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Запуск американского корабля Starliner к МКС отложен из-за его неготовности
#МКС #космос #запуск
Запуск американского корабля Starliner к МКС отложен из-за его неготовности

сегодня, 11:12

В мире
В Турции эвакуируют отели Мармариса из-за лесных пожаров
#Турция #туризм #лесной пожар
В Турции эвакуируют отели Мармариса из-за лесных пожаров

вчера, 16:24

В мире
Посла Молдавии отозвали из России для консультаций
#Молдавия #Россия
Посла Молдавии отозвали из России для консультаций

вчера, 14:30

В мире
Международный суд обязал РФ выплатить 5 млрд долларов экс-структуре ЮКОСа
#Суд #ЮКОС
Международный суд обязал РФ выплатить 5 млрд долларов экс-структуре ЮКОСа

вчера, 11:48

В мире
На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения
#землетрясение #цунами #Аляска
На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения

вчера, 10:30

В мире
Минздрав Болгарии заявил о гибели 10 тыс. человек из-за ошибки при вакцинации
#коронавирус #прививка #вакцинация
Минздрав Болгарии заявил о гибели 10 тыс. человек из-за ошибки при вакцинации

вчера, 09:46

В мире