сегодня, 13:57
Российских туристов в Турции призывают быть готовыми к эвакуации
Генконсульство России в Анталье призывает российских туристов быть готовыми к возможной эвакуации, если они находятся в пожароопасных регионах Турции.
"По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", — рассказал представитель дипмиссии.
Дипломаты также не получали обращений от сограждан из Бодрума, где возникли очаги пожаров.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что горят леса в 6 южных провинциях республики. Жертвами лесных подарков в Турции стали как минимум 4 человека, более 180 пострадали.
Лесные пожары, вспыхнувшие в конце июля на южном побережье Турции, затронули более 40 районов провинции Анталья — популярного места отдыха у российских туристов, из 27 проведена эвакуация, - передает Bfm.ru.
Пожар затронул популярные туристические курорты — Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. По словам представителя дипмиссии, они уже вернулись, пострадавших среди туристов нет.