В России
сегодня, 13:13
В Москве зарегистрировали минимальное число смертей за сутки с 19 июня
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В России за последние сутки выявили 23 564 новых случая коронавируса.
В Москве зарегистрировали 76 летальных исходов из-за коронавируса за сутки, это минимальный показатель с 19 июня текущего года. Всего в столице с начала пандемии умерли 25 553 заболевших, почти столько же выявили новых зараженных всего по стране за последние 24 часа - 23 564 новых случая коронавируса, - сообщили в Оперштабе.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 3 481 против 3 356, до 1 502 612. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%.
Количество выздоровевших в Москве за сутки возросло на 4 574, до 1 355 871. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, сократилось до 121 188 - минимума с середины июня.
Заболевших выявили во всех 85 регионах РФ, больше всего их по-прежнему в Москве — 3481 (днем ранее было 3356). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1916 случаев, в Подмосковье — 1453, в Нижегородской области — 535, в Свердловской — 507, в Красноярском крае — 490, в Воронежской области — 485.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке — 19 и в Магаданской области — 28.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 242 066 человек, из них 157 771 умер, 5 588 848 пациентов вылечились.
За сутки зарегистрировано 794 летальных исхода, всего с начала пандемии зафиксировали 157 771 смерть.
Суточный показатель выздоровлений составил 20 485, общий — 5 588 848.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 3 481 против 3 356, до 1 502 612. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%.
Количество выздоровевших в Москве за сутки возросло на 4 574, до 1 355 871. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, сократилось до 121 188 - минимума с середины июня.
Заболевших выявили во всех 85 регионах РФ, больше всего их по-прежнему в Москве — 3481 (днем ранее было 3356). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1916 случаев, в Подмосковье — 1453, в Нижегородской области — 535, в Свердловской — 507, в Красноярском крае — 490, в Воронежской области — 485.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке — 19 и в Магаданской области — 28.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 242 066 человек, из них 157 771 умер, 5 588 848 пациентов вылечились.
За сутки зарегистрировано 794 летальных исхода, всего с начала пандемии зафиксировали 157 771 смерть.
Суточный показатель выздоровлений составил 20 485, общий — 5 588 848.
149