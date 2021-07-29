Где искать защиту от стихии

В Липецкой области готовятся к тушению лесных пожаров, которые уже охватили всю страну Как отмечают сотрудники МЧС, из-за жаркой погоды учащаются возгорания травы, потушить которую не так просто, как кажется. Последствиями часто становится уничтожение жилых домов (часто не одного) и хозяйственных построек. Особенно губителен огонь для жителей отдаленных деревень, подчеркивается на сайте МЧС.

«В этом году, как никогда раньше, понимаешь важную социальную функцию страхования – это фактически единственный способ обезопасить себя финансово на случай, если дом сгорит, а горит сейчас половина России: более 800 тысяч га охвачено огнем, — говорит директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» по Липецкой области Татьяна Никашина. — Пожар – самая страшная из бед, в жаркую сухую погоду его очень трудно остановить, а огонь уничтожает все на своем пути».

Татьяна Никашина рекомендует страховаться по полному пакету рисков, в который также входят подтопления, повреждения водой, различные неблагоприятные погодные явления. «Лесные пожары, перекидывающиеся на ближайшие деревни, – далеко не все неприятности, с которыми мы сталкиваемся в нынешнем сезоне. В начале июля на область обрушился сильный ветер с ливнями и грозами. В Задонске повалило несколько деревьев, а улицы Усмани превратились в венецианские каналы. Природа становится все менее предсказуемой, нельзя предугадать заранее, чем еще она неприятно удивит в этом году», — отмечает она.

Согласно статистике «Росгосстраха» за первое полугодие нынешнего года, самой распространенной причиной выплат в целом по России стало повреждение сильным ветром – на него приходится 37% происшествий с домами и прочими загородными строениями. На втором месте по частоте пожар и повреждение имущества во время тушения – 21%. В ТОП-5 актуальных рисков для домов в этом году также входят повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления или канализации (11%), паводки (6%) и повреждение строений злоумышленниками (5%), в том числе взломы.

Для тех, кто уверен, что тот или иной риск его имуществу не грозит, в некоторых компаниях есть опция добавить или исключить риск даже в так называемых «коробочных» (не индивидуальных) продуктах. Например, продукты из новой линейки «Росгосстраха» ( «Дом. Фундаментальное решение» , «Дом в деталях» , «Квартира. Фундаментальное решение» , «Квартира в деталях» ) позволяют владельцам недвижимости подбирать риски в соответствии со своими нуждами и возможностями.

Столетний опыт работы в этом виде страхования, а значит и огромный массив данных, дает «Росгосстраху» четкое понимание, что нужно клиенту, умение собирать продукт индивидуально, а также наполнять его дополнительными сервисами, которые востребованы как при наступлении страхового случая, так и без него. В пакете есть юридическое сопровождение или даже вызов мастеров (сантехника, электрика) для небольших ремонтных работ, а в премиальном пакете еще и телемедицинский сервис – можно проконсультироваться с врачами дистанционно, в том числе по поводу Covid-19.

Конечно же, страховку нужно покупать у надежного страховщика с большим опытом, который честно и быстро платит. Общий объем выплат компании «Росгосстрах» по договорам имущественного страхования физических лиц в первом полугодии 2021 года превысил 1,1 млрд рублей, в прошлом году – более 2.1 млрд рублей. Ежедневно старейшая страховая компания страны в среднем выплачивает клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 6,3 млн рублей.

Помимо прочего клиенты «Росгосстраха» могут воспользоваться опцией персонального сопровождения. При страховом случае человек зачастую оказывается в ситуации сильнейшего стресса и, помимо денег, нуждается в участии и помощи в организационных вопросах. Агенты компании всегда готовы оказать такую поддержку, подробно объяснить, что необходимо делать при страховом случае.

Если учесть, что цена годового полиса на дом средней стоимости соизмерима с одним походом в магазин (как правило, речь идет о десятых долях процента от стоимости жилья), а ущерб, наносимый стихией или человеком по домам – сотни тысяч или даже миллионы рублей, страхование жилья выглядит как разумный шаг. Страховку на дом или квартиру стоит включить в свои плановые ежегодные расходы, как оплату налогов, например. Полис необходим дому не меньше, чем окна и двери. Особенно в годы разгула стихии – а когда в 21 веке у нас было иначе?

PR

