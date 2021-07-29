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НЛМК завершил масштабную экологическую модернизацию сталеплавильного производства

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#сталеплавильное производство #экология
НЛМК завершил масштабную экологическую модернизацию сталеплавильного производства

Новолипецкий металлургический комбинат завершил экологическую модернизацию сталеплавильного производства. Гарантийные испытания подтвердили, что эмиссия пыли в конвертерном цехе №2, на который приходится более 60% всего объема производства стали площадки, сокращена в два с половиной раза.

Модернизация позволила увеличить производительность цеха на 15% до 10 млн тонн стали в год с одновременным снижением воздействия на окружающую среду. Объем экологических инвестиций составил более  
26 млрд рублей.  

В рамках проекта реконструированы два конвертера и газоотводящие тракты, смонтирована эффективная система газоочистки, которая позволяет улавливать до 99,9% пыли. Гарантийные испытания подтвердили эффективность газоочистного оборудования на уровне или лучше проектных значений.   

Данный проект является частью четырехстороннего соглашения о взаимодействии в сфере экологического развития между НЛМК, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росприроднадзором и администрацией Липецкой области, подписанного летом 2019 года. К настоящему времени в Липецке реализовано пять из девяти запланированных до 2024 года мероприятий.  

В рамках комплексной экологической модернизации также появилась возможность применения побочных газов сталеплавильного производства в качестве вторичного энергоресурса для выработки электроэнергии на новой электростанции. Пуск электростанции в 2023 году снизит эмиссию парниковых газов на 650 тыс. тонн в год.  
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#сталеплавильное производство #экология

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