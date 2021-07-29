Общество

сегодня, 08:32

Сделал прививку – получил бутылку

13 3092
#вакцинация #коронавирус
2
Сделал прививку – получил бутылку

Необычная акция будет запущена в Добром.

Жителей Добровского района, которые сделают прививку от COVID-19, ждут сувениры. Им вручат бутылки для напитков.

- Для поддержки прививочной кампании, проходящей в Добровском районе, и информирования населения о необходимости вакцинации сегодня в нашем районе стартует акция #ПрививкаДобро. В период до 9 августа жители района, сделав прививку от COVID-19, получат в подарок бутылочки: спортивную для воды и бутылку с водой местного производителя, - сообщил глава администрации Добровского района Анатолий Попов.

Напомним, Липецкая область является одним из лидеров по охвату населения вакцинацией от COVID-19. В начале месяца плановые показатели по прививкам от COVID -19 выполнены на 44%.
13 3092
#вакцинация #коронавирус
2

Комментарии (13)

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Как гость
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плюс бутылочка воды

9 минут назад
гость, покупать-это не по православному--как -никак-это обман или ложь....Но на забастовку никто не решается,ведь вроде власть заботится о здоровье населения.....Но люди не верят такому счастью в виде бесплатных уколов....
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Вижу

9 минут назад
Прививка должна быть добровольной. А тут прям даж бутылки предлогают
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гость

15 минут назад
Гость 2, Победителя конкурса "Вакцина наша, квартира ваша!", в рамках которого разыгрывалась трехкомнатная квартира в Серпухове среди прошедших вакцинацию в Московской области с 15 по 25 июня, определили в Подмосковье во время прямого эфира на телеканале "360".
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Гость 2

22 минуты назад
Ввв, какие квартиры ? Ты сам это придумал или что ?
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гость

27 минут назад
Липецкая область лидер по покупке прививок. Кого из знакомых не спроси все купили
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777

33 минуты назад
Спасай Вас ещё и поощрение раздавай...
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Гость

37 минут назад
ПОЗОРИЩЕ!!!
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+

41 минуту назад
Уже не знают как завлечь чтоб шмурдяк вкололи. Всякие подачки бросают как рабам кость .
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~

43 минуты назад
Насколько людей унизили до уровня плинтуса. И ведь стоит стадо . Ужаассс... никогда не думала, что доживу времен маразма !
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Из заголовка подумалось

47 минут назад
Что бутылку водки. Как же рвут на себе волосы те, кто укололся раньше. Бутылочка воды на халяву не досталась.
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