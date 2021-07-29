Сделал прививку – получил бутылку

Необычная акция будет запущена в Добром.

Жителей Добровского района, которые сделают прививку от COVID-19, ждут сувениры. Им вручат бутылки для напитков.



- Для поддержки прививочной кампании, проходящей в Добровском районе, и информирования населения о необходимости вакцинации сегодня в нашем районе стартует акция #ПрививкаДобро. В период до 9 августа жители района, сделав прививку от COVID-19, получат в подарок бутылочки: спортивную для воды и бутылку с водой местного производителя, - сообщил глава администрации Добровского района Анатолий Попов.



Напомним, Липецкая область является одним из лидеров по охвату населения вакцинацией от COVID-19. В начале месяца плановые показатели по прививкам от COVID -19 выполнены на 44%.