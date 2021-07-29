Происшествия
вчера, 22:56
«ВАЗ-2114» перевернулся на крышу на проспекте Победы
Авария обошлась без пострадавших.
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Вечером 28 июля на проспекте Победы в Липецке в районе кольцевой развязки перевернулся «ВАЗ-2114».
По словам очевидцев, автомобиль на внушительной скорости ехал по проспекту Победы, заехал на кольцо и машину занесло. В результате этого маневра автомобиль зацепил ограждение и перевернулся на крышу.
ДТП обошлось без пострадавших.
По словам очевидцев, автомобиль на внушительной скорости ехал по проспекту Победы, заехал на кольцо и машину занесло. В результате этого маневра автомобиль зацепил ограждение и перевернулся на крышу.
ДТП обошлось без пострадавших.
Автомобилист
А
Липчанин
Елена
мама, дорогая
Иван
Ого
белочка