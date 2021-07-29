«ВАЗ-2114» перевернулся на крышу на проспекте Победы

Авария обошлась без пострадавших.

Вечером 28 июля на проспекте Победы в Липецке в районе кольцевой развязки перевернулся «ВАЗ-2114».По словам очевидцев, автомобиль на внушительной скорости ехал по проспекту Победы, заехал на кольцо и машину занесло. В результате этого маневра автомобиль зацепил ограждение и перевернулся на крышу.ДТП обошлось без пострадавших.