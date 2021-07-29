Происшествия

вчера, 22:56

«ВАЗ-2114» перевернулся на крышу на проспекте Победы

8 1120
#ДТП #
3

Авария обошлась без пострадавших.

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Вечером 28 июля на проспекте Победы в Липецке в районе кольцевой развязки перевернулся «ВАЗ-2114».

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По словам очевидцев, автомобиль на внушительной скорости ехал по проспекту Победы, заехал на кольцо и машину занесло. В результате этого маневра автомобиль зацепил ограждение и перевернулся на крышу. 

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ДТП обошлось без пострадавших.
8 1120
#ДТП #
3

Комментарии (8)

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Автомобилист

23 минуты назад
Ограждение виновато.
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А

37 минут назад
Случай из жизни стремительного не одеквата
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Липчанин

45 минут назад
Дал дал ушёл
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Елена

50 минут назад
Выдавать права мужчинам с 30 лет в это время мужчины уже набираются разума а девушкам можно понизить порог до 16 лет.
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мама, дорогая

вчера, 23:24
Вот они результаты знаний, полученных на уроках физики. Учите, детки, физику- не будет подобных ДТП.
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Иван

вчера, 23:20
На чем заложил?!!!на таких машинах можно ездить только умеренно.
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Ого

вчера, 23:15
Завтра наступит 29 июля: и жить торопимся, и чувствовать спешим.
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белочка

вчера, 23:09
за сутки до случившегося? круто работаете.
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