Липчанин украл 178 кг чугунных плит

Преступник увез ворованное на своем легковом автомобиле.

И.о. мирового судьи Добринского судебного участка №1 вынес приговор обвиняемому в краже жителю Липецкой области. Ранее безработный мужчина с 7 классами образования был судим, в том числе — за кражи.



Как установил суд, в начале января 2021 года мужчина увидел чугунные плиты возле дома №6 на улице Центральной села Приозерное Добринского района и решил их украсть. Он вернулся ночью, погрузил 178 кг плит в свой «ВАЗ-2108» и скрылся с места преступления. Ущерб от кражи оценен в 3 560 рублей.



В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, вернул украденное законному владельцу. Суд наказал вора штрафом в 15 000 рублей.