Происшествия

56 минут назад

Липчанин украл 178 кг чугунных плит

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#кража #суд #приговор
Липчанин украл 178 кг чугунных плит

Преступник увез ворованное на своем легковом автомобиле.

И.о. мирового судьи Добринского судебного участка №1 вынес приговор обвиняемому в краже жителю Липецкой области. Ранее безработный мужчина с 7 классами образования был судим, в том числе — за кражи.

Как установил суд, в начале января 2021 года мужчина увидел чугунные плиты возле дома №6 на улице Центральной села Приозерное Добринского района и решил их украсть. Он вернулся ночью, погрузил 178 кг плит в свой «ВАЗ-2108» и скрылся с места преступления. Ущерб от кражи оценен в 3 560 рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, вернул украденное законному владельцу. Суд наказал вора штрафом в 15 000 рублей.
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#кража #суд #приговор

Комментарии (2)

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5 минут назад
Что то мало,как то по детских,надо учиться у вышестоящих товарищей,брать надо эшелонами!
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Знаток

22 минуты назад
Что за плиты откуда взялись,ворованные ,где документы.
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