Общество
12 минут назад
У липчан ума – палата: уровень IQ жителей Липецкой области один из самых высоких в стране
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А если отбросить в сторону скромность – липчане и тюменцы вторые после москвичей и петербуржцев по уровню интеллекта
Как сообщает газета «Новые известия», аналитик Антатолий Карлин на основании данных международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) составил карту средней количественной оценки уровня интеллекта (IQ) по регионам России.
«Как выяснилось, тут лидирует Москва и другие города-миллионники. Впрочем, расхождение между разными российскими регионами в целом невелико - всего 8,6 баллов между самыми высокими и низкими показателями. В мире при измерении iq в разных странах разброс куда выше - от средних показателей 107 баллов в Гонконге и 102 в Германии до 67 в Нигерии и 72 на Ямайке», - пишет издание.
«Группа российских «регионов-лидеров» по iq помимо Москвы - Санкт-Петербург (104,7), Тюменская и Липецкая области (103,6), Костромская область (103,3), Калининградская область (102,6). Жители этих регионов "не глупее" среднего сингапурца, австрийца, немца, итальянца или голландца. Выше 100 баллов средний iq также в Карелии, Архангельской области, республике Коми, Ивановской, Тульской областях, в Чувашии, Саратовской, Самарской, Омской и Новосибирской областях. Их показатели сравнимы с такими странами как Китай или Великобритания. Между 95 и 100 баллами расположились такие регионы как Свердловская и Вологодская области, Пермский край, Татарстан и Башкортостан, Нижегородская область, Красноярский, Алтайский и Приморский края. Это сопоставимо с данными по США, Финляндии, Украине и Беларуси.
Наконец, ниже 95 баллов средний iq в таких регионах как Якутия, Ставропольский край, Иркутская и Калужская области, республика Марий Эл, республики Северного Кавказа. Аналоги среди зарубежных стран - это, например, Израиль, Болгария, Греция, Армения, Таиланд. "Антирекорд" у Дагестана с 89,7 баллами но и это соответствует уровню Турции и выше показателей таких стран, как Бразилия, Мексика или Иран не говоря об Индии (81 балл) или Египте (83 балла)»
«Как выяснилось, тут лидирует Москва и другие города-миллионники. Впрочем, расхождение между разными российскими регионами в целом невелико - всего 8,6 баллов между самыми высокими и низкими показателями. В мире при измерении iq в разных странах разброс куда выше - от средних показателей 107 баллов в Гонконге и 102 в Германии до 67 в Нигерии и 72 на Ямайке», - пишет издание.
«Группа российских «регионов-лидеров» по iq помимо Москвы - Санкт-Петербург (104,7), Тюменская и Липецкая области (103,6), Костромская область (103,3), Калининградская область (102,6). Жители этих регионов "не глупее" среднего сингапурца, австрийца, немца, итальянца или голландца. Выше 100 баллов средний iq также в Карелии, Архангельской области, республике Коми, Ивановской, Тульской областях, в Чувашии, Саратовской, Самарской, Омской и Новосибирской областях. Их показатели сравнимы с такими странами как Китай или Великобритания. Между 95 и 100 баллами расположились такие регионы как Свердловская и Вологодская области, Пермский край, Татарстан и Башкортостан, Нижегородская область, Красноярский, Алтайский и Приморский края. Это сопоставимо с данными по США, Финляндии, Украине и Беларуси.
Наконец, ниже 95 баллов средний iq в таких регионах как Якутия, Ставропольский край, Иркутская и Калужская области, республика Марий Эл, республики Северного Кавказа. Аналоги среди зарубежных стран - это, например, Израиль, Болгария, Греция, Армения, Таиланд. "Антирекорд" у Дагестана с 89,7 баллами но и это соответствует уровню Турции и выше показателей таких стран, как Бразилия, Мексика или Иран не говоря об Индии (81 балл) или Египте (83 балла)»
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