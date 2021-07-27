В Липецкой области готовятся бороться с африканской чумой

Африканская чума свиней зафиксирована в соседних регионах.

Управление ветеринарии Липецкой области сообщает, что ситуация по заболеваемости африканской чумой свиней среди диких и домашних свиней на территории Российской Федерации остается крайне напряженной.



- Особое опасение вызывают вспышки заболевания в Орловской, Курской, Воронежской и Тульской областях, граничащих с Липецкой областью. Всего настоящее время в РФ в режиме карантина по африканской чуме среди домашних свиней находится 53 очага, а также в дикой фауне среди популяции кабанов находится 38 инфицированных объектов (Курская Тульская, Воронежская, Ростовская, Ярославская области), - сообщает региональное управление ветеринарии.



Управлением ветеринарии проводит необходимые превентивные меры по недопущению заноса и распространения вируса АЧС на территорию области.

Так, усилен лабораторный мониторинг на свиноводческих предприятиях, а также в дикой природе. Недавно были проведены очередные областные учения, где отработан алгоритм действий в случае заноса вируса АЧС на территорию области.