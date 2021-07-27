Общество

15 минут назад

В Липецкой области готовятся бороться с африканской чумой

3 207
#чума свиней #ветеринария
В Липецкой области готовятся бороться с африканской чумой

Африканская чума свиней зафиксирована в соседних регионах.

Управление ветеринарии Липецкой области сообщает, что ситуация по заболеваемости африканской чумой свиней среди диких и домашних свиней на территории Российской Федерации остается крайне напряженной.

- Особое опасение вызывают вспышки заболевания в Орловской, Курской, Воронежской и Тульской областях, граничащих с Липецкой областью. Всего настоящее время в РФ в режиме карантина по африканской чуме среди домашних свиней находится 53 очага, а также в дикой фауне среди популяции кабанов находится 38 инфицированных объектов (Курская Тульская, Воронежская, Ростовская, Ярославская области), - сообщает региональное управление ветеринарии.

Управлением ветеринарии проводит необходимые превентивные меры по недопущению заноса и распространения вируса АЧС на территорию области.
Так, усилен лабораторный мониторинг на свиноводческих предприятиях, а также в дикой природе. Недавно были проведены очередные областные учения, где отработан алгоритм действий в случае заноса вируса АЧС на территорию области.
3 207
#чума свиней #ветеринария

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Весёлый поросёнок

40 секунд назад
Свининка подорожает. Но зато морковка начала уже дешеветь :)))
ответить

Смотрящий

3 минуты назад
Ищи кому выгодно ...
ответить

ничего личного

8 минут назад
Видимо "Черкизовский"опять хорошо проплатил это мероприятие.Теперь последних свиней вырежут на частных подворьях.
ответить

Еще в рубрике

«Наша задача, чтобы зарплаты росли быстрее, чем цены»
#Сергей Курбатов
17
«Наша задача, чтобы зарплаты росли быстрее, чем цены»

32 минуты назад

Общество
Инспекторы вычислили браконьеров-раколовов
#браконьерство #штраф
2
Инспекторы вычислили браконьеров-раколовов

36 минут назад

Общество
Экс-сотрудник прокуратуры Игорь Гречуха с начала года сменил третье место работы
#кадры #областная администрация
4
Экс-сотрудник прокуратуры Игорь Гречуха с начала года сменил третье место работы

37 минут назад

Общество
Грузчик перепродавал украденные в магазине сигареты
#кража #магазин #сигареты
9
Грузчик перепродавал украденные в магазине сигареты

54 минуты назад

Общество
Деревня детства Лермонтова вошла в ТОП мест, связанных с поэтом
#Лермонтов
2
Деревня детства Лермонтова вошла в ТОП мест, связанных с поэтом

сегодня, 08:35

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество