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Жильцов многоэтажки эвакуировали среди ночи из-за пожара

3 1928
#МЧС #пожар
Жильцов многоэтажки эвакуировали среди ночи из-за пожара

Десять человек ждали на улице, пока пожарные потушат квартиру.

Около полуночи 25 июля на седьмом этаже дома №44 по улице Стаханова загорелась квартира. Во время тушения огня, пожарные вывели из подъезда дома 10 человек. 

- Площадь возгорания составила 18 кв. м. Во время пожара никто не пострадал, -  сообщили GOROD48 в ГУ МЧС по Липецкой области.
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#МЧС #пожар

Комментарии (3)

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Mikl

14 минут назад
А если бы не спасли:?
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5

19 минут назад
даже я насчитал на фото 30 человек . Где там 10 ?
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Уж0с

25 минут назад
Воняло горелым пластиком по всему микрорайону.
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