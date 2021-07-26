Жильцов многоэтажки эвакуировали среди ночи из-за пожара

Десять человек ждали на улице, пока пожарные потушат квартиру.

Около полуночи 25 июля на седьмом этаже дома №44 по улице Стаханова загорелась квартира. Во время тушения огня, пожарные вывели из подъезда дома 10 человек.



- Площадь возгорания составила 18 кв. м. Во время пожара никто не пострадал, - сообщили GOROD48 в ГУ МЧС по Липецкой области.

