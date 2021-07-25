Общество
сегодня, 11:58
Семь человек скончались от COVID-19 за минувшие сутки в Липецкой области
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По данным сайта «Стопкоронавирус.РФ», 247 человек заболели, 64 – поправились.
Семь человек умерли из-за новой коронавирусной инфекции в Липецкой области за минувшие сутки. Всего с начала наблюдения заболевания зарегистрировано 1 084 летальных случая, о чем сообщает сайт «Стопкоронавирус.РФ».
За минувшие сутки зарегистрировано 247 новых случаев заражения COVID-19, а с начал наблюдений – 38 264 человека. Вчера 64 человека закончили лечение, а 33 264 - с начала пандемии.
За минувшие сутки зарегистрировано 247 новых случаев заражения COVID-19, а с начал наблюдений – 38 264 человека. Вчера 64 человека закончили лечение, а 33 264 - с начала пандемии.
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