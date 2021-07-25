Семь человек скончались от COVID-19 за минувшие сутки в Липецкой области

По данным сайта «Стопкоронавирус.РФ», 247 человек заболели, 64 – поправились.

Семь человек умерли из-за новой коронавирусной инфекции в Липецкой области за минувшие сутки. Всего с начала наблюдения заболевания зарегистрировано 1 084 летальных случая, о чем сообщает сайт «Стопкоронавирус.РФ».



За минувшие сутки зарегистрировано 247 новых случаев заражения COVID-19, а с начал наблюдений – 38 264 человека. Вчера 64 человека закончили лечение, а 33 264 - с начала пандемии.

