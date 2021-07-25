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Семь человек скончались от COVID-19 за минувшие сутки в Липецкой области

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#коронавирус #статистика
Семь человек скончались от COVID-19 за минувшие сутки в Липецкой области

По данным сайта «Стопкоронавирус.РФ», 247 человек заболели, 64 – поправились.

Семь человек умерли из-за новой коронавирусной инфекции в Липецкой области за минувшие сутки. Всего с начала наблюдения заболевания зарегистрировано 1 084 летальных случая, о чем сообщает сайт «Стопкоронавирус.РФ».

За минувшие сутки зарегистрировано 247 новых случаев заражения COVID-19, а с начал наблюдений – 38 264 человека. Вчера 64 человека закончили лечение, а 33 264 - с начала пандемии.
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#коронавирус #статистика

Комментарии (11)

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ГОСТЬ

26 минут назад
Вишенка, прививка должна помогать,если это прививка.
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ГОСТЬ

27 минут назад
Патриотизм надо проявлять,а не шарахаться с отдыхом по заграницам.Закрыть границы,а то так и будут привозить всякую заразу.Раз мозгов нет,нехай дома сидят.Что толку в вакцинации,если завтра новый штамм привезут? И так до бесконечности ?
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Берия

47 минут назад
Выделили 400лямов, а лечить не научились?
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Вишенка

55 минут назад
Может все таки от побочного эффекта прививки, договариваете , человек в апреле делал прививку и скончался недавно от подтвержденного ковида, значит прививка нас не защищает
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кит

58 минут назад
Намма на пороге,пробивает вакцину.Но болезнь протекает легче! Чем дальше в лес,тем больше дров!
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Каждый день

сегодня, 12:37
Кто-то умирает
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Конспиролух

сегодня, 12:36
Травят нас, почем зря.
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Местный

сегодня, 12:36
Непонятна бездеятелность наших чиновников. Если в Москве мэр крутился то и число заболевших резко уменьшилось. У нас какое то затишье не соотвествующее обстановке.
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Гость

сегодня, 12:33
И вообще, кто не получит так они говорят жижу.. Тот не сможет бросит белетню в урну.. Вне всякого сомнения
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Гость

сегодня, 12:31
Ковид десиденты есть? А если найду?
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