38 минут назад
Директора станкостроительного завода судят за неуплату налогов
В Советском суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела бывшего генерального директора станкостроительного предприятия ЗАО «ЛССП» 48-летнего Владимира Петрова. Его обвиняют в неуплате налогов.
Уголовное дело возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению АО «Станкопром», входящего в госкорпорацию «Ростех». Компания выделила липецкому станкостроительному предприятию несколько сотен миллионов рублей на замену устаревших станков в рамках целевой федеральной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а предприятие заключило несколько договоров на поставку оборудования с ООО «Интермаш». По версии следствия, руководство двух предприятий вступило в преступный сговор и на ЛСП поставили бывшие в употреблении станки. 21 марта 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке при участии ФСБ прошли обыски на предприятиях, связанных с реализацией схемы.
Позже братьев Петровых выпустили на свободу под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, с ним в данный момент знакомятся подследственные, после чего дело будет направлено в суд.
Сегодня в Советском суде Липецка Владимира Петрова судили по другому делу. Обвинение, поддержанное заместителем генерального прокуратура Российской Федерации, вменяет Владимиру Петрову уклонение от уплаты налогов предприятием, которое он возглавлял юридически до 30 июня 2017 года и с 1 июля 2017 - фактически, через своего брата, фирме которого было передано управление предприятием.
Следствие считает, что с 27 июля 2015года по 28 марта 2018 года Владимир Петров уклонился от т уплаты налога на добавленную стоимость за три квартала 2015 года, три квартала 2016 года и налога на прибыль организаций за 2015-2017 годы, подлежащих уплате ЗАО «ЛССП». По версии следствия, он ввел в заблуждение бухгалтерию предприятия и своего брата, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размерах налоговых вычетов и затрат, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, и суммах налогов, подлежащих уплате ЗАО «ЛССП» в бюджетную систему Российской Федерации в общей сумме 111 015 046 рублей, что признается особо крупным размером.
Владимир Петров обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размер). Сам подсудимый вину не признал.
Налоговую представляли сразу три человека.
В суде адвокат Владимира Петрова ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру, для его объединения с уголовным делом, связанным с мошенничеством в особо крупном размере. Однако прокуратура и суд решили, что дело о неуплате налогов не связано с производством и продажей станков из восстановленных комплектующих, поэтому оставили рассмотрение в Липецке. К тому же дело о мошенничестве еще не передано в суд, поэтому отсрочка дела по налогам может затянуть его производство.
После того, как прокурор зачитал обвинение, адвокат вновь ходатайствовал о возвращении дела прокурору уже в связи с отсутствием конкретики и мотивированности в предъявленном обвинении. К тому же в судебном заседании сам Владимир Петров заявил, что юристы предприятия ведут диалог с налоговой инспекцией по урегулированию задолженности, после того, как арбитражным судом вынесено решение и исполнительное производство передано в службу судебных приставов.
Судья Марина Золотарева дважды объявил перерыв в заседании.
После этого суд ушел на перерыв, так как обвинению понадобилось время на подготовку мотивированной позиции по заявленному ходатайству.
SS