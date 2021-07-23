Общество

28 минут назад

Из-за повреждения теплотрассы в сотне домов Липецка отключена горячая вода

3 343
#отключения
Из-за повреждения теплотрассы в сотне домов Липецка отключена горячая вода
Сегодня в районе бизнес-центра «Виктория» произошёл порыв теплотрассы. На время ремонта трубопровода ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» пришлось прекратить подачу горячей воды потребителям по следующим адресам:

- проспект Победы 22, 22а, 47, 47а, 51, 51/2, 51/3, 53, 55, 57, 59а, 61, 61б, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 95, 96, 98, 98а, 100, 102;

- ул. Киевская 1, 34, 36, 41;

- ул. Депутатская 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 61б, 78, 80, 81, 83, 94;

- ул. Индустриальная 1, 2, 3, 3а, 5, 4, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42;

- ул. Механизаторов 9, 11, 10а (общ.) 13, 13а, 17, 19, 19а, 19б.

- ул. Айвазовского 7;

- ул. Б. Хмельницкого 1, 1а, 2а, 3, 3а, 4, 6, 10;

- ул. Доватора 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9;

- ул. Папина, 9, 11а, 13, 15, 17, 17б, 21/3;

- ул. Юных Натуралистов, 1, 2, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15.

Аварийная бригада устраняет порыв. Работы будут вестись непрерывно до полного устранения повреждений.


3 343
#отключения

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

дед

4 минуты назад
Опять у буржуев лопнули советские трубы,которым по 60 лет...
ответить

SS

7 минут назад
Опять эта "квадра"! Когда ее выгонят из нашего региона.
ответить

Роман

12 минут назад
Кто производил ремонт и когда? Это можно выяснить и должна быть гарантия. Не качественный ремонт - наказать. Из за этого страдают люди.
ответить

Еще в рубрике

Липчанам дискомфортно в автобусах из-за пандемии
#транспорт
7
Липчанам дискомфортно в автобусах из-за пандемии

46 минут назад

Общество
В сквере на улице Ворошилова наружное освещение заработает в ближайшее время
#уличное освещение
2
В сквере на улице Ворошилова наружное освещение заработает в ближайшее время

сегодня, 15:48

Общество
Закончено расследование дела этнического преступного сообщества, занимавшегося кражей топлива из неф...
#кража
1
Закончено расследование дела этнического преступного сообщества, занимавшегося кражей топлива из неф...

сегодня, 15:08

Общество
На проспекте Победы произошёл порыв теплосети
#порыв
15
На проспекте Победы произошёл порыв теплосети

сегодня, 14:14

Общество
Мэрия Ельца снова ищет подрядчика на ремонт дорог
#тендер #ремонт дорог
9
Мэрия Ельца снова ищет подрядчика на ремонт дорог

сегодня, 11:56

Общество
Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей
#транспорт #штраф
33
Липецких перевозчиков оштрафовали на 2,7 млн рублей

сегодня, 11:15

Общество