Общество
28 минут назад
Из-за повреждения теплотрассы в сотне домов Липецка отключена горячая вода
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Сегодня в районе бизнес-центра «Виктория» произошёл порыв теплотрассы. На время ремонта трубопровода ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» пришлось прекратить подачу горячей воды потребителям по следующим адресам:
- проспект Победы 22, 22а, 47, 47а, 51, 51/2, 51/3, 53, 55, 57, 59а, 61, 61б, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 95, 96, 98, 98а, 100, 102;
- ул. Киевская 1, 34, 36, 41;
- ул. Депутатская 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 61б, 78, 80, 81, 83, 94;
- ул. Индустриальная 1, 2, 3, 3а, 5, 4, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42;
- ул. Механизаторов 9, 11, 10а (общ.) 13, 13а, 17, 19, 19а, 19б.
- ул. Айвазовского 7;
- ул. Б. Хмельницкого 1, 1а, 2а, 3, 3а, 4, 6, 10;
- ул. Доватора 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9;
- ул. Папина, 9, 11а, 13, 15, 17, 17б, 21/3;
- ул. Юных Натуралистов, 1, 2, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15.
Аварийная бригада устраняет порыв. Работы будут вестись непрерывно до полного устранения повреждений.
- проспект Победы 22, 22а, 47, 47а, 51, 51/2, 51/3, 53, 55, 57, 59а, 61, 61б, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 95, 96, 98, 98а, 100, 102;
- ул. Киевская 1, 34, 36, 41;
- ул. Депутатская 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 61б, 78, 80, 81, 83, 94;
- ул. Индустриальная 1, 2, 3, 3а, 5, 4, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42;
- ул. Механизаторов 9, 11, 10а (общ.) 13, 13а, 17, 19, 19а, 19б.
- ул. Айвазовского 7;
- ул. Б. Хмельницкого 1, 1а, 2а, 3, 3а, 4, 6, 10;
- ул. Доватора 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9;
- ул. Папина, 9, 11а, 13, 15, 17, 17б, 21/3;
- ул. Юных Натуралистов, 1, 2, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15.
Аварийная бригада устраняет порыв. Работы будут вестись непрерывно до полного устранения повреждений.
3 343
дед
SS
Роман