сегодня, 16:30
«Демонстрация торжества порока противоречит справедливым требованиям морали»
Протоиерей Владимир Максимчук - о деятельности ЛГБТ-организаций в контексте скандального решения Европейского суда по правам человека.
Это требование противоречит Конституции РФ. О морально-этическом аспекте такой «европейской самодеятельности» - мнение липецкого священнослужителя Владимира Максимчука:
- В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви (ХII.9) говорится: «Православная Церковь исходит из неизменного убеждения, что богоустановленный брачный союз мужчины и женщины не может быть сопоставлен с извращенными проявлениями сексуальности. Церковь считает это (однополый союз) развратом и греховным повреждением человеческой природы, которое преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и личностному возрастанию человека, - уверен протоиерей.
- Святейший Патриарх Кирилл сказал: Церковь не стремится к ужесточению отношения к людям с нетрадиционной половой ориентацией, но она против уравнивания подобных союзов с браком, который установлен Самим Богом.
- Позицию Русской Православной Церкви по данному вопросу разделяют все традиционные религиозные общины России. В документе, принятом на заседании Межрелигиозного совета России 13 апреля 2011 года, говорится, что мы выступаем в защиту прав того абсолютного большинства, которое считает гомосексуализм грехом или пороком и не желает, чтобы людям навязывали противоположную точку зрения через публичные акции, СМИ, образование, "правовые" или политические решения.
- Уже и в земной жизни мнимое удовольствие, которое получают грешники, в скором времени оборачивается разочарованием, страданиями, дальнейшим нравственным падением. Наконец, оно ведет человека к полной утрате перспективы быть счастливым. Пастырский опыт показывает, насколько опустошенную, полную отчаяния душу имеют те, кто пережил грех однополых сексуальных связей. Процент самоубийств приверженцев ЛГБТ растет с каждым днем, еще больше людей расстаются с жизнью после хирургической смены пола, - делится своим мнением священнослужитель.
- Именно внутренняя неуверенность в обретенном на миг ложном удовольствии заставляет духовно нездоровых людей проводить шествия и другие шумные мероприятия. У них создается иллюзия коллективного счастья, они пытаются скрыть за громкими словами свои проблемы, свое одиночество. Поэтому Церковь, как и многие века назад, продолжает протягивать этим людям руку помощи в борьбе с губительной страстью.
- Особую опасность пропаганда гомосексуализма представляет для детей и юношей, подчас особо подверженных внушению. Небезызвестно, что именно на молодежь и подростков эта пропаганда подчас направлена, прежде всего. Агрессивность продвижения гомосексуальных взглядов, в том числе под прикрытием защиты прав человека, носит явно провокационный характер. Менее всего активисты упомянутого движения принимают во внимание права других лиц, даже не задумываясь о том, что их поведение может быть оскорбительным для окружающих.
- Подчеркиваю, что демонстрация торжества порока, олицетворением которой является деятельность ЛГБТ-организаций, противоречит справедливым требованиям морали, многие века определяющим жизнь нашего общества. В связи с этим поддерживаю здоровые силы общества, намеренные оказать мирное и законное противодействие людям, пытающимся заставить нас жить вопреки истинным представлениям о добре и зле, - заключил протоиерей Владимир Максимчук.