Происшествия
сегодня, 15:17
Липчане пытались украсть на железной дороге почти две тонны металла
Увезти украденное они не успели
Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте завершил расследование уголовного дела о покушении на кражу лома чёрного металла с полувагона. Обвинения предъявлены двум местным жителям.
Во время предварительного следствия было установлено, что двое липчан отправились на станцию «Липецк» Юго-Восточной железной дороги, где стоял грузовой состав с металлическим ломом. По лестнице они забрались на один из полувагонов и сбросили на насыпь чермет, затем тем же путём покинули состав. Мужчины собирались вывезти лом для дальнейшей сдачи в пункт приёма металла. Однако довести преступный умысел до конца им помешали появившиеся сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Липецк и работник ведомственной охраны стрелковой команды. Вес сброшенных злоумышленниками металлических деталей составил 1,7 тонны.
В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа»
ФОТО: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Во время предварительного следствия было установлено, что двое липчан отправились на станцию «Липецк» Юго-Восточной железной дороги, где стоял грузовой состав с металлическим ломом. По лестнице они забрались на один из полувагонов и сбросили на насыпь чермет, затем тем же путём покинули состав. Мужчины собирались вывезти лом для дальнейшей сдачи в пункт приёма металла. Однако довести преступный умысел до конца им помешали появившиеся сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Липецк и работник ведомственной охраны стрелковой команды. Вес сброшенных злоумышленниками металлических деталей составил 1,7 тонны.
В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа»
ФОТО: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
вова
С Приветом
Гость
Вор