Происшествия

сегодня, 15:17

Липчане пытались украсть на железной дороге почти две тонны металла

4 730
#кража
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Липчане пытались украсть на железной дороге почти две тонны металла

Увезти украденное они не успели

Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте завершил расследование уголовного дела о покушении на кражу лома чёрного металла с полувагона. Обвинения предъявлены двум местным жителям.

Во время  предварительного следствия было установлено, что двое липчан отправились на станцию «Липецк» Юго-Восточной железной дороги, где стоял грузовой состав с металлическим ломом. По лестнице они забрались на один из полувагонов и сбросили на насыпь чермет, затем тем же путём покинули состав. Мужчины собирались вывезти лом для дальнейшей сдачи в пункт приёма металла. Однако довести преступный умысел до конца им помешали появившиеся сотрудники линейного отделения полиции на железнодорожной станции Липецк и работник ведомственной охраны стрелковой команды.  Вес сброшенных злоумышленниками металлических деталей составил 1,7 тонны.

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В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа»

 ФОТО: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

4 730
#кража
1

Комментарии (4)

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вова

13 минут назад
Мало украли, потому и поймали. Воровать составы значительно безопасней!
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С Приветом

28 минут назад
А у меня пытались украсть в автобусе из кармана 8 тысяч , но не успели...
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Гость

41 минуту назад
Почему не напишете что на Дачном не работают банк и почта,нет интернета и вчера не было электричества,ходят слухи что какой то кабель свиснули,где 300 тысяч росгвардейцев и прочих казаков
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Вор

41 минуту назад
У вора украл.
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