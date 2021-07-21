«Демоны дольше не живут»: сельский житель объяснил убийство земляка

Суд вынес приговор 53-летнему жителю села Кашары Задонского района Олегу Гриневу за убийство собутыльника.

Преступление произошло вечером 2 января этого года. Подсудимый Олег Гринев пришел со своим другом в дом местной пенсионерки. Там уже находились его односельчане Вячеслав Тенихин и Татьяна Маслова, они пришли с алкоголем, который компания и начала распивать.



Хозяйка дома и гостья ушли вздремнуть, а у Гринева с Тенихиным завязался конфликт. Уже никто не может вспомнить, что же стало причиной ссоры: то ли женщина, то ли обидное слово. Завязалась драка. Тенихин начал бить Гриневу. Друг Гринева начал оттаскивать от него Тенихина и сам получил по голове. Тогда Гринев навалился на обидчика сзади и начал бить рукой. Позже выяснилось, что в ней был охотничий нож. Одна из свидетельниц последствий драки на следствии вспомнила слова Гринева на вопрос «За что?»: «Демоны дольше не живут».



Во время следствия Олег Гринев вину свою полностью не признал и заявил, что оборонялся. Но суд счел эти слова только защитой, а показания свидетелей и иные доказательства по делу - более убедительными. Поэтому квалификация преступления, как преднамеренного убийства в суде устояла, и обвиняемый приговорен к семи с половиной годам колонии строго режима.

