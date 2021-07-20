Общество

34 минуты назад

Прокурор потребовал разработать документацию на строительство водопровода в Сенцово

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#водопровод #прокуратура
Прокурор потребовал разработать документацию на строительство водопровода в Сенцово

Представитель надзорного ведомства обратился в суд с иском к областному управлению ЖКХ, чтобы обязать подготовить и утвердить техническое задание на разработку проектной документации на строительство водопровода по улице Каштановая в селе Сенцово

В прокуратуру с жалобой на отсутствие воды обратилась многодетная семья. Еще в 2012–2013 годах на улице Кашатновой в селе Сенцово выделили участки для 35 многодетных семей. Но построились только пять семей, остальные ждут, когда на участках появится водопровод. Магистральная сеть проходит примерно в полукилометре. Чтобы обеспечить их водой, требуется провести 570 метров труб до точки врезки. Однако строительства водопровода не было даже в планах.

— Строительство сетей водоснабжения по улице Каштановая в селе Сенцово не включено в перечень объектов капитального строительства на период 2021–2024 гг., что свидетельствует о ненадлежащем исполнении управлением ЖКХ обязанностей по обеспечению граждан холодным водоснабжением, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Прокурор обратился в Советский районный суд Липецка, который удовлетворил в полном объеме исковые требования. Водопровод должен быть построен до конца 2021 года.
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#водопровод #прокуратура

Комментарии (1)

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вова

16 минут назад
Лучше бы с квадрой разобрались. Отопление в этом году отключили 15 апреля, а платёжку прислали как за полный месяц январь. И ни каких перерасчётов. И как быть с этим?
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