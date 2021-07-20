Трупы двух мужчин подняли со дна водоемов Липецкой области

Один из них числился в розыске с 12 июля.

В Данкове 19 июля в реке Дон найден труп 42-летнего жителя города.



В этот же день в реке Матыра найден 40-летний житель Грязей. Мужчина числился пропавшим без вести с 12 июля.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Обстоятельства смерти выясняются.