Общество
14 минут назад
Трупы двух мужчин подняли со дна водоемов Липецкой области
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Один из них числился в розыске с 12 июля.
В Данкове 19 июля в реке Дон найден труп 42-летнего жителя города.
В этот же день в реке Матыра найден 40-летний житель Грязей. Мужчина числился пропавшим без вести с 12 июля.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Обстоятельства смерти выясняются.
В этот же день в реке Матыра найден 40-летний житель Грязей. Мужчина числился пропавшим без вести с 12 июля.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Обстоятельства смерти выясняются.
1 300