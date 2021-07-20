Общество

14 минут назад

Трупы двух мужчин подняли со дна водоемов Липецкой области

1 300
Трупы двух мужчин подняли со дна водоемов Липецкой области

Один из них числился в розыске с 12 июля.

В Данкове 19 июля в реке Дон найден труп 42-летнего жителя города.

В этот же день в реке Матыра найден 40-летний житель Грязей. Мужчина числился пропавшим без вести с 12 июля.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Обстоятельства смерти выясняются.
1 300

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Садоводов пугает остановочный павильон
#остановка #вандалы
Садоводов пугает остановочный павильон

2 минуты назад

Общество
В августе путешественники захотели побывать в Липецке
#путешествия
В августе путешественники захотели побывать в Липецке

4 минуты назад

Общество
При неисправном терминале оплаты липчан бесплатно возить не будут
#терминал #проезд #оплата
8
При неисправном терминале оплаты липчан бесплатно возить не будут

40 минут назад

Общество
Житель Воронежа поймал в Липецкой области карпа-гиганта
#рыбалка
10
Житель Воронежа поймал в Липецкой области карпа-гиганта

сегодня, 09:41

Общество
Перелеты из Липецка в Египет запретили
#самолет #аэропорт
6
Перелеты из Липецка в Египет запретили

сегодня, 09:33

Общество
В Ельце перекроют переезд
#ремонт #дороги
В Ельце перекроют переезд

сегодня, 09:05

Общество