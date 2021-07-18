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СБУ вызывает на допрос Шойгу
Сергея Шойгу вызвали на допрос в Службу безопасности Украины СБУ.
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных действий, - пишет украинское издание "Главком". Оно опубликовало копию повестки, которую подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко, - передает РБК.
Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля "для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей)", - говорится в тексте повестки.
Также СБУ подготовила аналогичную повестку для российского бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала "Царьград" и инвестгруппы Marshall Capital Partners, - сообщает "Главком".
В июле 2014 года в отношении Малофеева на Украине было заведено уголовное дело. Его заподозрили в пособничестве финансирования "неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины". Тогда же фигурантом дела стал Шойгу, украинские следователи обвинили его в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях". Эти группы, как утверждали в Киеве, действовали на территории Донецкой и Луганской областей Украины и совершали «системные разбойные нападения на органы государственной власти, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, предприятия, организации». В августе того же года украинское МВД вызвало Шойгу и Малофеева на допрос.
В 2016 году российского министра, его 2 заместителей и еще 10 генералов из числа высшего командного состава ВС России объявили в розыск на Украине. Как заявили в Генпрокуратуре страны, им было "сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка".
Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, Верховная рада приняла заявление, в котором РФ названа "страной-агрессором", ответственной за все жертвы и разрушения на юго-востоке Украины. Россия не раз опровергала данные о том, что в боевых действиях в Донбассе участвовали кадровые российские военные. Соответствующие обвинения со стороны Киева в Москве называли бездоказательными.
В феврале 2021 года на Украине завели дело против замглавы российского Минобороны Андрея Картаполова. СБУ обвинила его в ведении агрессивной войны, посягательстве на территориальную целостность страны и нарушении правил ведения войны в связи с событиями 2014–2015 годов. На тот момент Картаполов был начальником Главного оперативного управления — заместителем начальника Генерального штаба ВС России.
Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля "для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей)", - говорится в тексте повестки.
Также СБУ подготовила аналогичную повестку для российского бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала "Царьград" и инвестгруппы Marshall Capital Partners, - сообщает "Главком".
В июле 2014 года в отношении Малофеева на Украине было заведено уголовное дело. Его заподозрили в пособничестве финансирования "неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины". Тогда же фигурантом дела стал Шойгу, украинские следователи обвинили его в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях". Эти группы, как утверждали в Киеве, действовали на территории Донецкой и Луганской областей Украины и совершали «системные разбойные нападения на органы государственной власти, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, предприятия, организации». В августе того же года украинское МВД вызвало Шойгу и Малофеева на допрос.
В 2016 году российского министра, его 2 заместителей и еще 10 генералов из числа высшего командного состава ВС России объявили в розыск на Украине. Как заявили в Генпрокуратуре страны, им было "сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка".
Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, Верховная рада приняла заявление, в котором РФ названа "страной-агрессором", ответственной за все жертвы и разрушения на юго-востоке Украины. Россия не раз опровергала данные о том, что в боевых действиях в Донбассе участвовали кадровые российские военные. Соответствующие обвинения со стороны Киева в Москве называли бездоказательными.
В феврале 2021 года на Украине завели дело против замглавы российского Минобороны Андрея Картаполова. СБУ обвинила его в ведении агрессивной войны, посягательстве на территориальную целостность страны и нарушении правил ведения войны в связи с событиями 2014–2015 годов. На тот момент Картаполов был начальником Главного оперативного управления — заместителем начальника Генерального штаба ВС России.